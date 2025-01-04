Fenerbahçe'den Galatasaray'a tepki: 'Emek hırsızığı, şaibe!'

Fenerbahçe Kulübü yöneticileri Ahmet Ketenci ve Hulusi Belgü, Galatasaray'ın Göztepe'yi 2-1 mağlup ettiği mücadelenin ardından tepki gösterdi.
Ahmet Ketenci, bir tiyatro perdesi fotoğrafı ve tiyatro tanımı paylaşarak altına, "İyi güzel ama her şey yerinde güzeldir. Yeter artık." yazdı.
HULUSİ BELGÜ: "EMEK HIRSIZLIĞI, ŞAİBE!"
Hulusi Belgü, "Söyleyecek çok laf var ancak söylesem olmaz, söylemesem hiç olmaz. Türkiye'de futbolu bu hale getirenlerin, ilmik ilmik işleyip ülkede sporu, futbolu bitirenlerin, bu duruma müsade edenlerin ve seyirci kalanların Allah belasını versin. Bu kadar emek hırsızlığı, bu kadar şaibe hiçbir yerde görülmedi. İnsanların gözünün içine baka baka çocukların sevdası ülke futbolunu, milyonlarca futbol sevdalısı taraftarın tutkusunu katlediyorsunuz. Bunun acısı hepinizden çıkar, yazıklar olsun!" ifadelerini kullandı.
Ahmet Ketenci, bir tiyatro perdesi fotoğrafı ve tiyatro tanımı paylaşarak altına, "İyi güzel ama her şey yerinde güzeldir. Yeter artık." yazdı.
HULUSİ BELGÜ: "EMEK HIRSIZLIĞI, ŞAİBE!"
Hulusi Belgü, "Söyleyecek çok laf var ancak söylesem olmaz, söylemesem hiç olmaz. Türkiye'de futbolu bu hale getirenlerin, ilmik ilmik işleyip ülkede sporu, futbolu bitirenlerin, bu duruma müsade edenlerin ve seyirci kalanların Allah belasını versin. Bu kadar emek hırsızlığı, bu kadar şaibe hiçbir yerde görülmedi. İnsanların gözünün içine baka baka çocukların sevdası ülke futbolunu, milyonlarca futbol sevdalısı taraftarın tutkusunu katlediyorsunuz. Bunun acısı hepinizden çıkar, yazıklar olsun!" ifadelerini kullandı.