Fenerbahçe'den Çağlar Söyüncü'ye teklif hazırlığı

Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü transferi için Atletico Madrid'e teklif yapacağını oyuncuya ve menajerine iletti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Fenerbahçe'den Çağlar Söyüncü'ye teklif hazırlığı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
21 Haziran 2024 22:17
Fenerbahçe, geride bıraktığımız sezonun devre arasında Atletico Madrid'den kiraladığı 28 yaşındaki milli stoper Çağlar Söyüncü için harekete geçiyor.

Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; Sarı-lacivertliler, Çağlar Söyüncü'nün transferi için Atletico Madrid'e teklif yapacağını oyuncuya ve menajerine iletti.

Haberde, yıldız oyuncunun da Fenerbahçe'de kalmak istediği ve Sarı-lacivertliler ile olan durumu netleşmeden başka hiçbir kulüple görüşme gerçekleştirmeyeceği ifade edildi.

SEZON PERFORMANSI

Çağlar Söyüncü, Sarı-lacivertli forma altında 16 maçta 2 kez gol sevinci yaşadı.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery