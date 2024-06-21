Fenerbahçe'den Çağlar Söyüncü'ye teklif hazırlığı

Fenerbahçe, geride bıraktığımız sezonun devre arasında Atletico Madrid'den kiraladığı 28 yaşındaki milli stoper Çağlar Söyüncü için harekete geçiyor.
Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; Sarı-lacivertliler, Çağlar Söyüncü'nün transferi için Atletico Madrid'e teklif yapacağını oyuncuya ve menajerine iletti.
Haberde, yıldız oyuncunun da Fenerbahçe'de kalmak istediği ve Sarı-lacivertliler ile olan durumu netleşmeden başka hiçbir kulüple görüşme gerçekleştirmeyeceği ifade edildi.
SEZON PERFORMANSI
Çağlar Söyüncü, Sarı-lacivertli forma altında 16 maçta 2 kez gol sevinci yaşadı.
Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; Sarı-lacivertliler, Çağlar Söyüncü'nün transferi için Atletico Madrid'e teklif yapacağını oyuncuya ve menajerine iletti.
Haberde, yıldız oyuncunun da Fenerbahçe'de kalmak istediği ve Sarı-lacivertliler ile olan durumu netleşmeden başka hiçbir kulüple görüşme gerçekleştirmeyeceği ifade edildi.
SEZON PERFORMANSI
Çağlar Söyüncü, Sarı-lacivertli forma altında 16 maçta 2 kez gol sevinci yaşadı.
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