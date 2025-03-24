Fenerbahçe'den Becao kararı

Fenerbahçe, Rodrigo Becao'yu 4 milyon euro bonservis bedeliyle satış listesine koydu.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'den Becao kararı
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24 Mart 2025 08:27
Fenerbahçe'nin RAMS Başakşehir ile oynadığı maçta sakatlanan Rodrigo Becao, sezonu kapatmış ve lisansı askıya alınmıştı.

Yeni sezonda kadroda düşünülmeyen Brezilyalı stoperin menajerine, 'kulüp bul' talimatı verildi.

Jose Mourinho'nun istemediği Becao için 4 milyon euro bonservis bedeli belirlendi.

37 MAÇTA FORMA GİYDİ

29 yaşındaki Brezilyalı oyuncu, 2023 yazında 8.3 milyon euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.

15'i bu sezon olmak üzere Becao, fenerbahçe formasıyla 37 resmi maçta forma giydi. 

 
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