Fenerbahçe'den Becao kararı

Fenerbahçe'nin RAMS Başakşehir ile oynadığı maçta sakatlanan Rodrigo Becao, sezonu kapatmış ve lisansı askıya alınmıştı.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Yeni sezonda kadroda düşünülmeyen Brezilyalı stoperin menajerine, 'kulüp bul' talimatı verildi.
Jose Mourinho'nun istemediği Becao için 4 milyon euro bonservis bedeli belirlendi.
37 MAÇTA FORMA GİYDİ
29 yaşındaki Brezilyalı oyuncu, 2023 yazında 8.3 milyon euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.
15'i bu sezon olmak üzere Becao, fenerbahçe formasıyla 37 resmi maçta forma giydi.
Yeni sezonda kadroda düşünülmeyen Brezilyalı stoperin menajerine, 'kulüp bul' talimatı verildi.
Jose Mourinho'nun istemediği Becao için 4 milyon euro bonservis bedeli belirlendi.
37 MAÇTA FORMA GİYDİ
29 yaşındaki Brezilyalı oyuncu, 2023 yazında 8.3 milyon euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.
15'i bu sezon olmak üzere Becao, fenerbahçe formasıyla 37 resmi maçta forma giydi.