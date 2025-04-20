Fenerbahçe'den anlamlı hareket

Fenerbahçe, 23 Nisan nedeniyle Kayserispor maçı öncesi seremonide asker, polis ve 15 Temmuz şehitlerinin çocuklarını ağırladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'den anlamlı hareket
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20 Nisan 2025 19:19
Fenerbahçe ile Bellona Kayserispor maçı öncesi takımlar seremonide anlamlı bir harekete imza attı.

Fenerbahçe Kulübü2nün organizasyonuyla, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle asker, polis ve 15 Temmuz şehitlerinin çocukları maç seremonisinde ağırlandı.

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