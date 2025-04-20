Fenerbahçe'den anlamlı hareket

Fenerbahçe ile Bellona Kayserispor maçı öncesi takımlar seremonide anlamlı bir harekete imza attı.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Fenerbahçe Kulübü2nün organizasyonuyla, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle asker, polis ve 15 Temmuz şehitlerinin çocukları maç seremonisinde ağırlandı.
Fenerbahçe Kulübü2nün organizasyonuyla, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle asker, polis ve 15 Temmuz şehitlerinin çocukları maç seremonisinde ağırlandı.
🇹🇷 Fenerbahçe - Bellona Kayserispor karşılaşması öncesinde futbolcular sahaya, şehitlerimizin çocuklarıyla çıktı.pic.twitter.com/4jgDAnwjt8
— Sporxtv (@sporxtv) April 20, 2025