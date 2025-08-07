07 Ağustos
Fredrikstad-FC Midtjylland
0-249'
07 Ağustos
AEK Larnaca-Legia Warszawa
1-135'
07 Ağustos
CFR Cluj-Braga
1-133'
07 Ağustos
PAOK-Wolfsberger AC
20:30
07 Ağustos
Panathinaikos-Shakhtar
21:00
07 Ağustos
Servette-FC Utrecht
21:30
07 Ağustos
Rosenborg-Hammarby
0-047'
07 Ağustos
Viking-Başakşehir
1-04'
07 Ağustos
Anderlecht-FC Sheriff
21:00
07 Ağustos
St. Patrick's Athletic-Beşiktaş
21:45

Fenerbahçe'den 6 milyarlık dev hamle için başvuru!

Fenerbahçe Kulübü, şirketin kayıtlı sermaye tavanının 1 milyar 250 milyondan 6 milyar 250 milyon liraya çıkarılması için SPK'ya başvuru yapıldığını açıkladı.

calendar 07 Ağustos 2025 19:14
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'den 6 milyarlık dev hamle için başvuru!
Fenerbahçe Kulübü, şirketin kayıtlı sermaye tavanının 1 milyar 250 milyondan 6 milyar 250 milyon liraya çıkarılması için SPK'ya başvuru yapıldığını açıkladı.

Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:

"Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 25.07.2025 tarihli toplantısında;


Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18'nci maddesi hükmü ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun, II.18-1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği çerçevesinde Şirketimiz mevcut 1.250.000.000.-TL (Birmilyarikiyüzellimilyon Türk Lirası) kayıtlı sermaye tavanının 6.250.000.000.-TL (Altımilyarikiyüzellimilyon Türk Lirası)'na artırılmasına,

Bu çerçevede Şirketimiz esas sözleşmesinin "Paylar" başlıklı 6'ncı maddesinin ekteki şekilde tadiline,

İşbu karar kapsamında yasal izinlerin alınması için Sermaye Piyasası Kurulu ve ilgili Bakanlığa başvurulması dahil gerekli her türlü iş ve işlemin ifası için Yönetimin yetkilendirilmesine ve yapılacak genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına dair kararımız doğrultusunda, Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli başvuru, bugün (07.08.2025) yapılmıştır.

Yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur."

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
2 Antalyaspor 0 0 0 0 0 0 0
3 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
4 Eyüpspor 0 0 0 0 0 0 0
5 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
6 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
7 Galatasaray 0 0 0 0 0 0 0
8 Gaziantep FK 0 0 0 0 0 0 0
9 Gençlerbirliği 0 0 0 0 0 0 0
10 Göztepe 0 0 0 0 0 0 0
11 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
12 Kasımpaşa 0 0 0 0 0 0 0
13 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
14 Kocaelispor 0 0 0 0 0 0 0
15 Konyaspor 0 0 0 0 0 0 0
16 Rizespor 0 0 0 0 0 0 0
17 Samsunspor 0 0 0 0 0 0 0
18 Trabzonspor 0 0 0 0 0 0 0
