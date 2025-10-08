08 Ekim
Bodrum FK'yı bekleyen kritik viraj!

1. Lig'de milli araya lider giden Bodrum FK, ara dönüşü kritik maçlara çıkacak.

calendar 08 Ekim 2025 12:34 | Son Güncelleme Tarihi: 08 Ekim 2025 12:35
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Bodrum FK'yı bekleyen kritik viraj!
1'inci Lig'de son olarak evinde Hatayspor'u 5-0 yenerek 9'uncu haftayı en yakın rakibi Esenler Erokspor'un 1 puan önünde 20 puanla lider tamamlayan Bodrum Futbol Kulübü, milli aranın ardından çok kritik iki maça çıkacak.

Geçen sezon küme düştüğü Süper Lig'e tekrar dönmeyi hedefleyen yeşil-beyazlılar milli maç sonrası ilk olarak en yakın rakibi Erokspor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek. Bodrum FK, Erokspor maçını kazanması halinde rakibine 4 puan fark atıp zirve yarışında tek kalarak çok rahatlayacak.

Ege temsilcisi Esenler Erokspor sınavının ardından diğer önemli rakiplerinden Iğdır FK'yı konuk edecek. Bu sezon çıkış yakalayan Iğdır temsilcisi de 17 puan toplayıp zirve yarışının ortaklarından biri haline geldi.


İki çok kritik maç oynayacak Bodrum FK, haftaları kayıpsız geçmesi durumunda Süper Lig yarışında çok rahat nefes alacak. Süper Lig'den düşen kadrosunu 3 genç yerli transfer hariç büyük ölçüde koruyan Bodrum FK'da 4 futbolcu ise milli takımlara davet edildi.

DİMİTROV, A MİLLİ TAKIM'A KARŞI

Yeşil-beyazlıların yaz döneminde 3'üncü Lig ekibi Ayvalıkgücü Belediyespor'dan transfer ettiği golcü Ali Habeşoğlu, Ümit Milli Takımı'na çağrıldı. Yabancı oyunculardan Arlind Ajeti Arnavutluk, orta saha Fredy Angola, kanat oyuncusu Zdravko Dimitrov ise Bulgaristan A Milli Takımı'na davet edildi. Dimitrov, görev verilmesi halinde Bulgaristan formasıyla 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde 11 Ekim'de deplasmanda A Milli Takım'ın oynayacağı müsabakada forma giyebilece

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.