Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo, bu yaz takas talep etseydi Miami Heat'in bir teklif hazırlığında olduğu ancak bu teklifin All-Star pivot Bam Adebayo'yu içermeyeceği bildirildi.İki kez MVP seçilen Antetokounmpo'nun bu yaz Milwaukee'den ayrılmak istediğine dair güçlü söylentiler çıkmış, birçok takım yıldız oyuncunun durumunu yakından takip etmişti.Giannis için ciddi bir takas hamlesi düşünen takımlardan biri de Miami Heat'ti. Ancak ESPN'den Shams Charania'nın aktardığına göre, Giannis geçtiğimiz yaz yalnızca New York Knicks'e katılma ihtimalini ciddi şekilde değerlendirdi.Miami Herald'ın haberine göre Heat yönetimi, Antetokounmpo Milwaukee'den ayrılmak isteseydi bir teklif hazırlayacaktı, ancak bu pakete Bam Adebayo'yu dahil etmeyi düşünmüyordu.Haberde,ifadeleri yer aldı.Aynı kaynak,değerlendirmesinde bulundu.Haberde ayrıcadenildi.