08 Ekim
Swaziland-Angola
0-043'
08 Ekim
Moritius-Kamerun
0-039'
08 Ekim
Etiyopya-Gine Bissau
1-041'
08 Ekim
Komor Adl.-Madagaskar
19:00
08 Ekim
Orta Afrika Cumhuriyeti-Gana
19:00
08 Ekim
Çad-Mali
19:00
08 Ekim
Sierra Leone-Burkina Faso
19:00
08 Ekim
Tanzanya-Zambia
22:00
08 Ekim
Niger-Kongo
22:00
08 Ekim
Umman-Katar
18:00
08 Ekim
Endonezya-Suudi Arabistan
20:15

"Heat, Giannis'e karşılık Adebayo'yu teklif etmeyecekti" iddiası

Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo, bu yaz takas talep etseydi Miami Heat'in bir teklif hazırlığında olduğu ancak bu teklifin All-Star pivot Bam Adebayo'yu içermeyeceği bildirildi.

calendar 08 Ekim 2025 15:23
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
İki kez MVP seçilen Antetokounmpo'nun bu yaz Milwaukee'den ayrılmak istediğine dair güçlü söylentiler çıkmış, birçok takım yıldız oyuncunun durumunu yakından takip etmişti.

Giannis için ciddi bir takas hamlesi düşünen takımlardan biri de Miami Heat'ti. Ancak ESPN'den Shams Charania'nın aktardığına göre, Giannis geçtiğimiz yaz yalnızca New York Knicks'e katılma ihtimalini ciddi şekilde değerlendirdi.


Miami Herald'ın haberine göre Heat yönetimi, Antetokounmpo Milwaukee'den ayrılmak isteseydi bir teklif hazırlayacaktı, ancak bu pakete Bam Adebayo'yu dahil etmeyi düşünmüyordu.
Haberde, "Eğer Antetokounmpo takas talebinde bulunsaydı, Heat Adebayo'yu içermeyen bir teklif hazırlayacaktı. Ancak böyle bir teklifin ciddi şekilde değerlendirilmesi pek olası görünmüyor," ifadeleri yer aldı.

Aynı kaynak, "Eğer Antetokounmpo ileride bir takas talep ederse, Heat'in Adebayo'yu teklif etmeye dair kararını değiştirip değiştirmeyeceği belirsiz. Ancak yıldız oyuncunun, kendisiyle aynı menajeri paylaşan Adebayo'nun olmadığı bir Heat takımına gitmek istemesi de düşük ihtimal. Bu nedenle konu şimdilik geçerliliğini yitirmiş durumda," değerlendirmesinde bulundu.

Haberde ayrıca, "Antetokounmpo, kazanmanın kendisi için çok önemli olduğunu ve her yıl şampiyonluk için mücadele eden bir takımda yer almak istediğini açıkça ifade etti," denildi.

