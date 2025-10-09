Kenan Yıldız görüşmeleri tıkandı: Yeni senaryo gündemde

08 Ekim
Swaziland-Angola
2-2
08 Ekim
Moritius-Kamerun
0-2
08 Ekim
Etiyopya-Gine Bissau
1-0
08 Ekim
Komor Adl.-Madagaskar
1-2
08 Ekim
Orta Afrika Cumhuriyeti-Gana
0-5
08 Ekim
Çad-Mali
0-2
08 Ekim
Sierra Leone-Burkina Faso
0-1
08 Ekim
Tanzanya-Zambia
0-1
08 Ekim
Niger-Kongo
3-1
08 Ekim
Umman-Katar
0-0
08 Ekim
Endonezya-Suudi Arabistan
2-3

Juventus'un parlayan yıldızı ve A Milli Takım'ın kilit isimlerinden Kenan Yıldız'ın sözleşme görüşmeleri çıkmaza girdi. Genç oyuncuya Avrupa devlerinin ilgisi ise belirsizliği daha da artırıyor.

Juventus formasıyla gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Kenan Yıldız ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor.

Milli yıldızın kulübüyle yeni sözleşme görüşmelerinde sürecin hızlı tamamlanması bekleniyordu.

Ancak La Gazzetta dello Sport'un haberine göre, milli futbolcunun Juventus'la yürüttüğü yeni kontrat ve maaş düzenlemesi görüşmeleri beklenenden yavaş ilerliyor.

Tarafların sözleşmeyi uzatma konusunda isteği aynı yönde olsa da, ücret konusundaki görüş ayrılığı henüz çözülemedi. Kulüp iyimser bir tavır sergilese de rakamlar henüz ortak noktada buluşmadı.


Haberde yer alan bilgilere göre, Juventus Kenan Yıldız'a bonuslar dahil yıllık 5 milyon euro teklif etti. Baba Engin Yıldız ise, oğlunun performansı ve geldiği konumu dikkate alarak daha yüksek bir ücret talep ediyor.

DEVLER PEŞİNDE 

Genç yıldızla ciddi şekilde ilgilenen kulüpler arasında Liverpool ve Manchester City öne çıkıyor. Ayrıca Chelsea, Arsenal, Paris Saint-Germain ve Bayern Münih gibi devlerin de 20 yaşındaki futbolcuyu yakından takip ettiği ifade edildi.

JUVE, AYRILIĞA SICAK BAKMIYOR

Juventus ise Kenan Yıldız'ın takımdan ayrılmasına kesinlikle sıcak bakmıyor.

