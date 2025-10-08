08 Ekim
Swaziland-Angola
2-2
08 Ekim
Moritius-Kamerun
0-2
08 Ekim
Etiyopya-Gine Bissau
1-0
08 Ekim
Komor Adl.-Madagaskar
19:00
08 Ekim
Orta Afrika Cumhuriyeti-Gana
19:00
08 Ekim
Çad-Mali
19:00
08 Ekim
Sierra Leone-Burkina Faso
19:00
08 Ekim
Tanzanya-Zambia
22:00
08 Ekim
Niger-Kongo
22:00
08 Ekim
Umman-Katar
0-013'
08 Ekim
Endonezya-Suudi Arabistan
20:15

Sergio Conceiçao, resmen Al-Ittihad'da!

Al-Ittihad, teknik direktör Sergio Conceiçao ile anlaştığını duyurdu.

calendar 08 Ekim 2025 17:54
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Sergio Conceiçao, resmen Al-Ittihad'da!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Ittihad, teknik direktörlük görevine Sergio Conceiçao'yu getirdiğini açıkladı.

Al-Ittihad, başarılı teknik adamı bir tanıtım videosu ile resmi hesaplarından duyurdu. Portekizli teknik adam, son olarak Milan'ın başında 31 maçta görev yaptı ve 1.71 puan ortalaması tutturdu.

Suudi ekibinin başında son olarak Laurent Blanc görev yapıyordu, ancak Fransız teknik adam, alınan kötü sonuçların ardından görevinden ayrıldı.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
