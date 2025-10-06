Haber Tarihi: 06 Ekim 2025 15:35 -
Güncelleme Tarihi:
06 Ekim 2025 15:35
Jason Statham öldü mü, yaşıyor mu?
Dünyaca ünlü İngiliz aktör Jason Statham hakkında ölüm iddiaları yeniden gündeme geldi. 26 Temmuz 1967 doğumlu Statham, The Transporter, Crank, The Expendables ve Fast & Furious serileriyle tanınmaktadır. Özel yaşamında model Rosie Huntington-Whiteley ile nişanlı olan ünlü aktörün son durumu merak konusu oldu.
Uluslararası alanda tanınan aksiyon yıldızı Jason Statham hakkında sosyal medyada hızla yayılan "öldü" iddiaları, hayranlarını bir kez daha endişelendirdi.
Özellikle Facebook ya da TikTok gibi platformlarda doğrulanmamış hesaplardan yayılan söylentiler, ünlü aktörün hayran kitlesi arasında hızla gündem oldu.
JASON STATHAM ÖLDÜ MÜ, YAŞIYOR MU?
Jason Statham ölmemiştir, yaşıyordur. Ünlü aktörün öldüğüne dair çıkan haberler ve paylaşımlar, herhangi bir resmi kaynak tarafından doğrulanmamıştır, asılsızdır.
Geçtiğimiz dönemlerde benzer iddialar ortaya atılmıştır. Günümüzde Jason Statham hayattadır.
JASON STATHAM ÖLÜM İDDİALARINA CEVAP VERDİ Mİ?
Aksiyon filmi denildiğinde akla gelen ilk isimler arasında yer alan Jason Statham hakkında yayılan ölüm iddiaları sosyal medyada hızla dolaşıma girerken, konuya dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Jason Statham hakında dönem dönem temelsiz söylentiler ortaya atılmaktadır. Bu durum göz önünde bulundurulduğunda, ünlü oyuncunun sağlıkla şekilde yaşamına devam ettiği doğrulandı.
