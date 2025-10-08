Galatasaray'ın kaderini belirleyecek zorlu fikstür

Süper Lig'de son üç sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray , 2025-2026 sezonuna da oldukça formda bir giriş yaptı. Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılılar, ligde ilk 8 maçta 7 galibiyet ve 1 beraberlik alarak zirve yarışında güçlü bir mesaj verdi. Şampiyonlar Ligi'nde ise 2 maç sonunda 3 puan toplayan Cimbom, sadece 1 resmi mağlubiyetle yoluna devam ediyor.

Ancak milli aranın ardından Galatasaray'ı oldukça zorlu bir süreç bekliyor. Sarı-kırmızılılar, 23 günlük kısa bir periyotta tam 6 önemli karşılaşmaya çıkacak. Bu kritik viraj, takımın hem ligdeki hem Avrupa'daki kaderini belirleyebilir.

BAŞAKŞEHİR MAÇIYLA BAŞLAYACAK

Okan Buruk'un öğrencileri, milli ara dönüşünde ilk olarak 18 Ekim'de Başakşehir ile deplasmanda karşılaşacak. Bu mücadele, zorlu fikstürün başlangıcı olacak.

3 gün sonra, 22 Ekim'de Şampiyonlar Ligi sahnesinde Norveç temsilcisi Bodo/Glimt, RAMS Park'ta Galatasaray'ın konuğu olacak.

İÇ SAHADA ZORLU RAKİPLER: GÖZTEPE VE TRABZON

Avrupa mesaisinin ardından Galatasaray, Süper Lig'de üst üste iki zorlu iç saha mücadelesine çıkacak. Sarı-kırmızılılar, sırasıyla Göztepe ve Trabzonspor'u RAMS Park'ta ağırlayacak. Her iki rakip de ligin iddialı ekipleri arasında yer alıyor.

AJAX DEPLASMANI KRİTİK

5 Kasım'da ise gözler tekrar Şampiyonlar Ligi'ne çevrilecek. Cimbom, Devler Ligi'nin 4. haftasında deplasmanda Ajax ile karşılaşacak. Bu mücadele, grup aşamasında üst tura çıkma yolunda belirleyici bir rol oynayabilir.

KAPANIŞ KOCAELİSPOR MAÇIYLA

Galatasaray'ın 23 günlük yoğun maratonu, 9 Kasım'daki Kocaelispor karşılaşmasıyla sona erecek. Bu mücadele sonrası Süper Lig'e yeniden milli ara verilecek.

OKAN BURUK'UN PLANI HAZIR

Bu zorlu fikstür öncesinde teknik direktör Okan Buruk'un rotasyon planlamasına büyük önem verdiği ve oyuncuların fiziksel durumunun yakından takip edildiği öğrenildi. Sakatlık yaşamayan ve formda bir kadroyla bu süreci atlatmak isteyen Buruk, lig ve Avrupa'da maksimum verimi hedefliyor.