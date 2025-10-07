Haber Tarihi: 07 Ekim 2025 17:00 - Güncelleme Tarihi: 07 Ekim 2025 17:00

2025 Black Friday ne zaman? Alışveriş tutkunları o tarihi bekliyor

Her yıl büyük indirimlerle milyonlarca alışveriş tutkununun heyecanla beklediği Black Friday (Kara Cuma), 2025 yılında da merakla araştırılıyor. Özellikle teknoloji ürünlerinden giyime, kozmetikten ev eşyalarına kadar pek çok kategoride dev indirimlerin yapılacağı bu özel gün, Türkiye'de de yoğun ilgi görüyor. Peki, 2025 Black Friday indirimleri ne zaman başlayacak, hangi tarihe denk geliyor?

2025 Black Friday ne zaman? Alışveriş tutkunları o tarihi bekliyor
Abone Ol
Türkiye'de Black Friday indirimlerinin ne zaman başlayacağı, ucuz fiyata alışveriş yapma fırsatını kaçırmak istemeyen vatandaşların gündeminde yer alıyor. Black Friday, Türkiye'de genellikle "Efsane Cuma", "Muhteşem Cuma" veya "Şahane Cuma" gibi isimlerle duyuruluyor.

Büyük e-ticaret siteleri ile teknoloji marketleri ve giyim markaları bu dönemde fırsat indirimleri sunuyor. Bu nedenle milyonlarca kişi, alışveriş listelerini önceden hazırlayarak indirimleri yakından takip ediyor.

2025 BLACK FRİDAY TARİHİ

Black Friday, her yıl ABD'de Şükran Günü'nün (Thanksgiving) ertesi günü kutlanıyor. 2025 yılında Şükran Günü 27 Kasım Perşembe gününe denk geliyor. Dolayısıyla 2025 Black Friday indirimleri 28 Kasım Cuma günü başlayacak.

BLACK FRİDAY İNDİRİMLERİ KAÇ GÜN SÜRÜYOR?

Geleneksel olarak Black Friday tek bir gün sürse de son yıllarda birçok marka ve e-ticaret platformu bu kampanyaları birkaç güne, hatta bir haftaya kadar uzatıyor.

Özellikle "Black Friday Haftası" kampanyaları sayesinde tüketiciler indirim fırsatlarını daha uzun süre değerlendirme şansı buluyor.
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

TFF, Mert Kömür için harekete geçti! Augsburg TFF, Mert Kömür için harekete geçti!
Jordi Alba, futbolu bırakacağını açıkladı! Dünya Futbolu Jordi Alba, futbolu bırakacağını açıkladı!
Palmer, 'Cold Palmer' terimini tescil etti! Chelsea Palmer, "Cold Palmer" terimini tescil etti!
TOBB Nefes Kredisi başvurusu nasıl yapılır? Gündem TOBB Nefes Kredisi başvurusu nasıl yapılır?
2025 Black Friday ne zaman? Alışveriş tutkunları o tarihi bekliyor Gündem 2025 Black Friday ne zaman? Alışveriş tutkunları o tarihi bekliyor
Süper Lig'de ayrılık: Emre Belözoğlu Antalyaspor Süper Lig'de ayrılık: Emre Belözoğlu
Arda Güler'den Ferdi Kadıoğlu'na mesaj Fenerbahçe Arda Güler'den Ferdi Kadıoğlu'na mesaj
Göztepe'de milli sevinç Göztepe Göztepe'de milli sevinç
2026 FIFA Dünya Kupası bilet fiyatlarındaki artış dikkati çekiyor Dünya Futbolu 2026 FIFA Dünya Kupası bilet fiyatlarındaki artış dikkati çekiyor
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Son 5 penaltıyı kurtardı: Inter peşinde!
2
Avrupa futbolunda bir ilk: UEFA, kıta dışı maçlara onay verdi
3
Galatasaray'da Icardi toplantısı: Fiziksel durum ve tavırlar
4
Ertuğrul Doğan: "Uğurcan Çakır transferinde paranın hepsi gelmedi"
5
Galatasaray'da stopere dört aday
6
Can Uzun için 80 milyon euro!
7
Beşiktaş'ta Jurasek için veda gelişmesi

SON HABERLER

Sporx Anasayfasına Dön
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.