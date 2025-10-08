Acun Ilıcalı'dan Maribor açıklaması!

Slovenya ekibi NK Maribor'un sahibi Acun Ilıcalı, "NK Maribor'un sahibi olmaktan gurur duyuyorum. Kulüp ile hem kısa vadeli hem de uzun vadeli hedefleri gerçekleştirmek istiyorum ve bu konuda tüm paydaşlar arasında daha fazla birlik ve beraberlik olmasını umuyorum. Hala çok sayıda maç var ve Maribor'un bu sezon da şampiyonluk yarışında yer alabileceğine inanıyorum" dedi.Acun Ilıcalı, kulübün internet sitesine verdiği röportajda mevcut durum ve geçmiş olaylar hakkında konuştu. Ilıcalı, kulübü satın aldığında başlangıcın bu kadar zor olacağını tahmin etmediğini belirtti. Ancak tüm zorluklara rağmen, belirlenen proje ve kulüp hedeflerine olan inancı daha da güçlendiğini ve cumartesi günü Domzale karşısında alınan 3-0'lık galibiyetin ardından kulüpte yeniden olumlu bir atmosfer oluştuğunu da sözlerine ekledi. Ilıcalı, görüşlerini kulübün resmi internet sitesine verdiği röportajda paylaştı.Domzale karşısında 3-0'lık önemli bir galibiyete imza attıklarını belirten Acun Ilıcalı,ifadelerini kullandı.Yeni transferler Jean Michael Seri ve Oscar Zambrano hakkında konuşan Ilıcalı,şeklinde konuştu.Hem kısa vadeli hem uzun vadeli hedeflerini gerçekleştirmek istediğine değinen Ilıcalı,sözlerini sarf etti.Aynı zamanda Hull City'nin de sahibi olan Ilıcalı,dedi.Eski teknik direktör Dalovic hakkında konuşan Acun Ilıcalı, Maribor'a kendisinden beklediği kadar başarı arzusu ile gelmediğini söyledi.