08 Ekim
Swaziland-Angola
2-2
08 Ekim
Moritius-Kamerun
0-2
08 Ekim
Etiyopya-Gine Bissau
1-0
08 Ekim
Komor Adl.-Madagaskar
1-2
08 Ekim
Orta Afrika Cumhuriyeti-Gana
0-5
08 Ekim
Çad-Mali
0-2
08 Ekim
Sierra Leone-Burkina Faso
0-1
08 Ekim
Tanzanya-Zambia
0-1
08 Ekim
Niger-Kongo
3-1
08 Ekim
Umman-Katar
0-0
08 Ekim
Endonezya-Suudi Arabistan
2-3

Eda Erdem: "Sezona kupayla başlamak büyük moral"

Fenerbahçe Medicana kaptanı Eda Erdem, kupa zaferinin ardından konuştu.

calendar 08 Ekim 2025 23:09 | Son Güncelleme Tarihi: 09 Ekim 2025 00:20
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Fenerbahce.org
Eda Erdem: 'Sezona kupayla başlamak büyük moral'
2025 Voleybol Kadınlar Şampiyonlar Kupası'nı, VakıfBank'ı 3-2 yenen Fenerbahçe Medicana kazandı.

Sarı-lacivertli kulübün kaptanı Eda Erdem, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Eda Erdem'in açıklamaları şu şekilde:


"2-0'dan geri döndük. İlk iki set tam istediğimiz oyunu ortaya koyamadık. Bir şeyler hep eksikti ama üçüncü setle beraber daha iyi servis atan, daha iyi hücum yönlerini kullanan takım haline dönüştük. Herkes birbirine çok yardım etti. Sahada büyük bir takım çalışması vardı.  Belki çok çok iyi voleybol yoktu ama çok güzel mücadele vardı. Herkes pozitifti. Seyirci desteği de mükemmeldi. Salonun neredeyse tamamı bizim için tezahürat etti. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Çok güzel maç oldu. Sezona kupayla başlamak çok değerli. Takım arkadaşlarımın hepsini tebrik ediyorum. Bu bize takım olma yolunda bize güzel bir adım arttırdı." 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
