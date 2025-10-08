08 Ekim
Swaziland-Angola
2-2
08 Ekim
Moritius-Kamerun
0-2
08 Ekim
Etiyopya-Gine Bissau
1-0
08 Ekim
Komor Adl.-Madagaskar
1-2
08 Ekim
Orta Afrika Cumhuriyeti-Gana
0-5
08 Ekim
Çad-Mali
0-2
08 Ekim
Sierra Leone-Burkina Faso
0-1
08 Ekim
Tanzanya-Zambia
22:00
08 Ekim
Niger-Kongo
22:00
08 Ekim
Umman-Katar
0-0
08 Ekim
Endonezya-Suudi Arabistan
1-2DA

Netflix'ten Şampiyonlar Ligi hamlesi!

Netflix, UEFA'nın yeni yayın hakları düzenlemesi kapsamında Şampiyonlar Ligi maçları için teklif vermeye hazırlanıyor. Bu adımın, dijital platformlar arasında rekabeti artırması ve Netflix'in futbol yayıncılığına ilk kez adım atmasını sağlaması bekleniyor.

calendar 08 Ekim 2025 20:58
Haber: Sporx.com dış haberler
Netflix'ten Şampiyonlar Ligi hamlesi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



UEFA, Şampiyonlar Ligi'nin yayın haklarında köklü bir değişiklik yapmaya hazırlanıyor.

Yeni sistem kapsamında Netflix, her maç haftasında bir karşılaşmanın küresel yayın hakkı için teklif verecek. UEFA, bu düzenlemeyle yıllık gelirini 5 milyar Euro'nun üzerine çıkarmayı hedefliyor.

The Times haberinde, UEFA'nın 2027–2033 dönemini kapsayan yeni ihale sürecinde yayın haklarını artık sadece ülke veya bölge bazında değil, aynı zamanda dünya genelinde tek maçlık haklar şeklinde satmayı planladığı belirtildi. Bu model, Netflix ve Amazon gibi dijital platformların birden fazla pazarı kapsayan teklifler sunmasına olanak tanıyacak.


TÜRKİYE'DE YENİ BİR İZLEYİCİ PROFİLİ OLUŞTURABİLİR

UEFA'nın bu yeni yaklaşımı, Türkiye'de futbolseverlerin izleme alışkanlıklarını da değiştirebilir. Netflix'in sürece dâhil olmasıyla futbol yayıncılığı, dijitalleşme yolunda yeni bir evreye geçebilir. Türkiye'de yaklaşık 2 milyon Netflix abonesi bulunurken, platformun futbol içerikleri sunmaya başlaması yeni bir izleyici kitlesi oluşturabilir.

Ancak bu modelin tüm karşılaşmaları değil, yalnızca haftada bir maçı kapsayacağı belirtildi.

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
