Netflix'ten Şampiyonlar Ligi hamlesi!

UEFA, Şampiyonlar Ligi'nin yayın haklarında köklü bir değişiklik yapmaya hazırlanıyor.Yeni sistem kapsamında Netflix, her maç haftasında bir karşılaşmanın küresel yayın hakkı için teklif verecek. UEFA, bu düzenlemeyle yıllık gelirini 5 milyar Euro'nun üzerine çıkarmayı hedefliyor.The Times haberinde, UEFA'nın 2027–2033 dönemini kapsayan yeni ihale sürecinde yayın haklarını artık sadece ülke veya bölge bazında değil, aynı zamanda dünya genelinde tek maçlık haklar şeklinde satmayı planladığı belirtildi. Bu model, Netflix ve Amazon gibi dijital platformların birden fazla pazarı kapsayan teklifler sunmasına olanak tanıyacak.TÜRKİYE'DE YENİ BİR İZLEYİCİ PROFİLİ OLUŞTURABİLİRUEFA'nın bu yeni yaklaşımı, Türkiye'de futbolseverlerin izleme alışkanlıklarını da değiştirebilir. Netflix'in sürece dâhil olmasıyla futbol yayıncılığı, dijitalleşme yolunda yeni bir evreye geçebilir. Türkiye'de yaklaşık 2 milyon Netflix abonesi bulunurken, platformun futbol içerikleri sunmaya başlaması yeni bir izleyici kitlesi oluşturabilir.Ancak bu modelin tüm karşılaşmaları değil, yalnızca haftada bir maçı kapsayacağı belirtildi.