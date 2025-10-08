NBA'in eski oyuncularından Richard Jefferson, Kawhi Leonard hakkındaki "gizli ödeme" soruşturmasına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.Jefferson'a göre, NBA oyuncularının hiçbiri Leonard'ın 28 milyon doları gizli şekilde almış olabileceği iddialarına önem vermiyor.Los Angeles Clippers'ın bu yaz maaş sınırını manipüle etmekle suçlandığligde büyük yankı uyandırmıştı.Ancak Jefferson'a göre, Leonard'ın iddia edilen 28 milyon dolarlık gizli ödemesi diğer oyuncular arasında herhangi bir tepkiye yol açmadı.Jefferson, ESPN'in Sports Reporters programında yaptığı açıklamada,ifadelerini kullandı.Tartışmanın merkezinde, Leonard'ın ağaç dikim faaliyetleri yürüten kâr amacı gütmeyen kuruluş Aspiration ile yaptığı sözleşme yer alıyor. Gazeteci Pablo Torre, bu sözleşmenin Clippers sahibi Steve Ballmer tarafından finanse edilen "görünmeyen bir iş" (no-show job) olduğunu öne sürdü.Ballmer, bu süreçte dolandırıldığını iddia ederken, Torre'nin son raporlarına göre kuruluşun mali sıkıntıya girmesinin ardından bile bağışların devam ettiği belirtildi.NBA başkanı Adam Silver, lig yönetiminin bu tür durumlarda ancak maaş sınırının kasıtlı olarak aşıldığına dair açık kanıtlar bulunması halinde harekete geçeceğini belirtti. Silver, bu tür soruşturmaların genellikle uzun sürdüğünü de sözlerine ekledi.Leonard ise hem kendisinin hem de organizasyonun herhangi bir yanlış yaptığını kesin bir dille reddetti.