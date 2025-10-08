08 Ekim
Swaziland-Angola
0-041'
08 Ekim
Moritius-Kamerun
0-037'
08 Ekim
Etiyopya-Gine Bissau
1-039'
08 Ekim
Komor Adl.-Madagaskar
19:00
08 Ekim
Orta Afrika Cumhuriyeti-Gana
19:00
08 Ekim
Çad-Mali
19:00
08 Ekim
Sierra Leone-Burkina Faso
19:00
08 Ekim
Tanzanya-Zambia
22:00
08 Ekim
Niger-Kongo
22:00
08 Ekim
Umman-Katar
18:00
08 Ekim
Endonezya-Suudi Arabistan
20:15

Jefferson: "Kimse Kawhi'ın 28 milyon dolar almasına aldırmıyor"

NBA'in eski oyuncularından Richard Jefferson, Kawhi Leonard hakkındaki "gizli ödeme" soruşturmasına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

calendar 08 Ekim 2025 15:23
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Jefferson: 'Kimse Kawhi'ın 28 milyon dolar almasına aldırmıyor'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



NBA'in eski oyuncularından Richard Jefferson, Kawhi Leonard hakkındaki "gizli ödeme" soruşturmasına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Jefferson'a göre, NBA oyuncularının hiçbiri Leonard'ın 28 milyon doları gizli şekilde almış olabileceği iddialarına önem vermiyor.

Los Angeles Clippers'ın bu yaz maaş sınırını manipüle etmekle suçlandığı "Kawhi Leonard soruşturması", ligde büyük yankı uyandırmıştı.


Ancak Jefferson'a göre, Leonard'ın iddia edilen 28 milyon dolarlık gizli ödemesi diğer oyuncular arasında herhangi bir tepkiye yol açmadı.

Jefferson, ESPN'in Sports Reporters programında yaptığı açıklamada, "Hiçbirimiz birinin fazladan 28 milyon dolar almasına aldırmıyoruz. Ben sadece bunun bana olmamasına kızgınım! Oyuncuların sıfır tepki gösterdiğini gördük," ifadelerini kullandı.

Tartışmanın merkezinde, Leonard'ın ağaç dikim faaliyetleri yürüten kâr amacı gütmeyen kuruluş Aspiration ile yaptığı sözleşme yer alıyor. Gazeteci Pablo Torre, bu sözleşmenin Clippers sahibi Steve Ballmer tarafından finanse edilen "görünmeyen bir iş" (no-show job) olduğunu öne sürdü.

Ballmer, bu süreçte dolandırıldığını iddia ederken, Torre'nin son raporlarına göre kuruluşun mali sıkıntıya girmesinin ardından bile bağışların devam ettiği belirtildi.

NBA başkanı Adam Silver, lig yönetiminin bu tür durumlarda ancak maaş sınırının kasıtlı olarak aşıldığına dair açık kanıtlar bulunması halinde harekete geçeceğini belirtti. Silver, bu tür soruşturmaların genellikle uzun sürdüğünü de sözlerine ekledi.

Leonard ise hem kendisinin hem de organizasyonun herhangi bir yanlış yaptığını kesin bir dille reddetti.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.