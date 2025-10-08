08 Ekim
Swaziland-Angola
16:00
08 Ekim
Moritius-Kamerun
16:00
08 Ekim
Etiyopya-Gine Bissau
16:00
08 Ekim
Komor Adl.-Madagaskar
19:00
08 Ekim
Orta Afrika Cumhuriyeti-Gana
19:00
08 Ekim
Çad-Mali
19:00
08 Ekim
Sierra Leone-Burkina Faso
19:00
08 Ekim
Tanzanya-Zambia
22:00
08 Ekim
Niger-Kongo
22:00
08 Ekim
Umman-Katar
18:00
08 Ekim
Endonezya-Suudi Arabistan
20:15

Hakim Ziyech'e kötü haber!

Cluj, sakatlık sorunu nedeniyle Hakim Ziyech transferini askıya aldı. Rumen ekibinin başkanı Ioan Varga, Ziyech ile ilgili açıklamalarda bulundu.

calendar 08 Ekim 2025 13:23
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Hakim Ziyech'e kötü haber!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Cluj, Hakim Ziyech transferinden vazgeçti. Serbest durumda bulunan Faslı futbolcu ile görüşen Cluj, sakatlık sorunları nedeniyle Ziyech defterini kapattı.

Cluj Başkanı Ioan Varga, Hakim Ziyech için yaptığı açıklamada, "Anlaşma bozuldu. Hakim Ziyech ile sözleşme imzalamayacağız. Sol dizinde sorun var. Ziyech iyi biri ama sakatlık sorunları olabilecek bir futbolcu için bu kadar parayı riske atmak istemem." dedi.

"GALATASARAY MAÇLARINI DA İZLEDİM"

Sözlerine devam eden Varga, "Ziyech'in Galatasaray'daki maçlarını da izledim. Biraz çekingin gibi oynuyor ve görünüyordu. Görüşmelerden çekilme kararı aldık. Üzgünüm, Ziyech harika biri ama risk almak istemiyorum." sözlerini sarf etti.


GALATASARAY PERFORMANSI

Kariyerinde Galatasaray forması da giyen 32 yaşındaki Hakim Ziyech, sarı-kırmızılılarda 34 maçta 8 gol, 5 asistlik performans ortaya koydu.

Galatasaray'dan bu yılın ocak ayında Al-Duhail'e transfer olan Ziyech, Al Duhail'den de temmuz ayında ayrılmıştı.

 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.