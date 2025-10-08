Hakim Ziyech'e kötü haber!

Cluj, Hakim Ziyech transferinden vazgeçti. Serbest durumda bulunan Faslı futbolcu ile görüşen Cluj, sakatlık sorunları nedeniyle Ziyech defterini kapattı.Cluj Başkanı Ioan Varga, Hakim Ziyech için yaptığı açıklamada,dedi.Sözlerine devam eden Vargsözlerini sarf etti.Kariyerinde Galatasaray forması da giyen 32 yaşındaki Hakim Ziyech, sarı-kırmızılılarda 34 maçta 8 gol, 5 asistlik performans ortaya koydu.Galatasaray'dan bu yılın ocak ayında Al-Duhail'e transfer olan Ziyech, Al Duhail'den de temmuz ayında ayrılmıştı.