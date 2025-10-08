Duke Üniversitesi, Boston Celtics yıldızı Jayson Tatum'ın erkek basketbol programında ilk kez oluşturulan "baş basketbol sorumlusu" (chief basketball officer) pozisyonuna getirildiğini duyurdu.Bu adım, Tatum'ı üniversite basketbolu tarihinde bu unvanı taşıyan ilk oyuncu yaptı.Tatum, başantrenör Jon Scheyer'e özel danışman olarak görev yapacak. Görev tanımı; oyuncu gelişimi, kadro yapılanması ve mentorluk konularına odaklanıyor.NBA yıldızı ayrıca, oyuncularla kariyer planlaması ve kişisel marka inşası üzerine görüşmek için gönüllü olarak zaman ayıracak. Bunun yanında, teknik ekiple düzenli olarak çevrim içi toplantılar yaparak NBA tecrübelerinden yola çıkan fikirler paylaşacak.Scheyer, yaptığı açıklamada," ifadelerini kullandı.2016–17 sezonunda Duke formasıyla yalnızca bir yıl oynayan ve 16.8 sayı, 7.3 ribaunt ortalaması yakalayan Tatum, bu görevin kendisi için büyük bir anlam taşıdığını belirtti:2025 NBA playofflarında yaşadığı Aşil tendonu sakatlığı nedeniyle parkelerden uzak kalan Tatum'ın 2025–26 sezonunun büyük bölümünü kaçırması bekleniyor. Bu süreç, oyuncuya Duke programına daha fazla vakit ayırma fırsatı da tanıyor.