08 Ekim
Swaziland-Angola
16:00
08 Ekim
Moritius-Kamerun
16:00
08 Ekim
Etiyopya-Gine Bissau
16:00
08 Ekim
Komor Adl.-Madagaskar
19:00
08 Ekim
Orta Afrika Cumhuriyeti-Gana
19:00
08 Ekim
Çad-Mali
19:00
08 Ekim
Sierra Leone-Burkina Faso
19:00
08 Ekim
Tanzanya-Zambia
22:00
08 Ekim
Niger-Kongo
22:00
08 Ekim
Umman-Katar
18:00
08 Ekim
Endonezya-Suudi Arabistan
20:15

Duke, Jayson Tatum'ı ilk "basketbol operasyonları sorumlusu" olarak atadı

Duke Üniversitesi, Boston Celtics yıldızı Jayson Tatum'ın erkek basketbol programında ilk kez oluşturulan "baş basketbol sorumlusu" (chief basketball officer) pozisyonuna getirildiğini duyurdu.

calendar 08 Ekim 2025 13:22
08 Ekim 2025 13:22
Duke, Jayson Tatum'ı ilk 'basketbol operasyonları sorumlusu' olarak atadı
Duke Üniversitesi, Boston Celtics yıldızı Jayson Tatum'ın erkek basketbol programında ilk kez oluşturulan "baş basketbol sorumlusu" (chief basketball officer) pozisyonuna getirildiğini duyurdu.

Bu adım, Tatum'ı üniversite basketbolu tarihinde bu unvanı taşıyan ilk oyuncu yaptı.

Tatum, başantrenör Jon Scheyer'e özel danışman olarak görev yapacak. Görev tanımı; oyuncu gelişimi, kadro yapılanması ve mentorluk konularına odaklanıyor.


NBA yıldızı ayrıca, oyuncularla kariyer planlaması ve kişisel marka inşası üzerine görüşmek için gönüllü olarak zaman ayıracak. Bunun yanında, teknik ekiple düzenli olarak çevrim içi toplantılar yaparak NBA tecrübelerinden yola çıkan fikirler paylaşacak.

Scheyer, yaptığı açıklamada, "Jayson tam anlamıyla bir profesyonel. Oyuncularımıza ilham verme, motive etme ve yol gösterme becerisi benzersiz," ifadelerini kullandı.

2016–17 sezonunda Duke formasıyla yalnızca bir yıl oynayan ve 16.8 sayı, 7.3 ribaunt ortalaması yakalayan Tatum, bu görevin kendisi için büyük bir anlam taşıdığını belirtti:
"Bu program benim için çok şey ifade ediyor. Programla olan ilişkimi resmiyet kazandırmak ve oyuncularla kültür üzerinde daha geniş bir etki yaratma fırsatı bulmak benim için dünyalara bedel."

2025 NBA playofflarında yaşadığı Aşil tendonu sakatlığı nedeniyle parkelerden uzak kalan Tatum'ın 2025–26 sezonunun büyük bölümünü kaçırması bekleniyor. Bu süreç, oyuncuya Duke programına daha fazla vakit ayırma fırsatı da tanıyor.

