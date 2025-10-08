08 Ekim
Swaziland-Angola
2-2
08 Ekim
Moritius-Kamerun
0-2
08 Ekim
Etiyopya-Gine Bissau
1-0
08 Ekim
Komor Adl.-Madagaskar
0-140'
08 Ekim
Orta Afrika Cumhuriyeti-Gana
0-141'
08 Ekim
Çad-Mali
0-034'
08 Ekim
Sierra Leone-Burkina Faso
0-041'
08 Ekim
Tanzanya-Zambia
22:00
08 Ekim
Niger-Kongo
22:00
08 Ekim
Umman-Katar
0-080'
08 Ekim
Endonezya-Suudi Arabistan
20:15

Antalyaspor'dan Çağdaş Atan ile görüşme!

Antalyaspor, teknik direktörlük görevi için Çağdaş Atan ile bir görüşme gerçekleştirdi.

calendar 08 Ekim 2025 19:42
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Antalyaspor, teknik direktör Emre Belözoğlu ile yolların ayrılmasının ardından yeni teknik adam arayışlarını başladı.

Ertan Süzgün'ün haberine göre; Antalyaspor, Başakşehir ile sezon başında yollarını ayıran Çağdaş Atan ile bir görüşme gerçekleştirdi.

ANLAŞMA SAĞLANAMADI

Haberde tarafların gerçekleştirilen ilk görüşmede anlaşma sağlayamadığı kaydedildi.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.