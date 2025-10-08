Antalyaspor'dan Çağdaş Atan ile görüşme!

Antalyaspor, teknik direktör Emre Belözoğlu ile yolların ayrılmasının ardından yeni teknik adam arayışlarını başladı.
Ertan Süzgün'ün haberine göre; Antalyaspor, Başakşehir ile sezon başında yollarını ayıran Çağdaş Atan ile bir görüşme gerçekleştirdi.
ANLAŞMA SAĞLANAMADI
Haberde tarafların gerçekleştirilen ilk görüşmede anlaşma sağlayamadığı kaydedildi.
