G.Saray Divanı'nda tartışma: 'Ada'yı satan G.Saraylı olamaz'

LIVERPOOL TEBRİĞİ Dursun Özbek: "Futbol takımımız ekim ayına mutlu ve gururlu girmemizi sağladı. Liverpool maçında aldığımız galibiyeti hedeflediğimiz başarılara götürecek ateşi yakacağına inanıyoruz. Başta Okan Hocamız olmak üzere, teknik kadromuz, futbolcularımız ve çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Daha büyük başarılar için onların yanındayız. Birlikte hedeflediğimiz başarılara ulaşacağız." ASLANTEPE VADİSİ PROJESİ Dursun Özbek: "Sportif başarılarımızın yanında kulübümüzü geleceğe taşımak için devam eden projelerimiz var. Projeler aralıksız devam etmektedir. Özellikle çok önemsediğim Aslantepe Vadisi projesinde salon sporlarına hizmet eden tesisimiz bulunuyor. Bunun için projemizi bitirmiştik. Onaylanmak üzere Gençlik ve Spor Bakanlığı'na iletildi. Proje onayı için beklenen husus, yapılan planlarda bazı terklerin belediye namına yapılması lazım. Sarıyer Belediyesi'ne başvurduk. Bugün veya yarın encümenden onayını bekliyoruz. Projemizin onaylanması için önünde bir engel kalmayacak. Sarıyer Belediye Başkanımız olumlu konuştu. Sonra ruhsat çıkacak ve inşaata başlayacağız."

GALATASARAY ADASI'NIN SON DURUMU

Dursun Özbek: "Ada'da yatırımlarımızın büyük kısmı bitti. Havuzla ilgili çalışmalar var. Bazı desteklere ihtiyaç var. Onu da yaptıktan sonra Ada'yla ilgili bir şey kalmıyor. İskan belgesini de aldıktan sonra yasal tüm sorumluluklarımızı yerine getirmek istiyoruz."

FLORYA İLE İLGİLİ GELİŞMELER

Dursun Özbek: Florya ile ilgili gelişmeler var. NİVAK ile çalışmalarımız devam ediyor. NİVAK firması da projeye o kadar önem veriyor ki uluslararası, ödüllü mimari yarışma açtı. Dün onunla ilgili toplantıya katıldım. Galatasaray'a yakışır bir proje olacak.

MECİDİYEKÖY İNŞAATI

Dursun Özbek: "Mecidiyeköy'de inşaatımız devam ediyor. Geçmişte ufak tefek aksaklıklar oldu. Nisan ayına kadar tamamlanmasını bekliyoruz. Bugün itibarıyla satışa koymadığımız bazı dairelerimiz var. Onlarla ilgili detaylı bilgiyi genel kurulda inşallah aktaracağım."

120 DÖNÜMLÜK BÜYÜKÇEKMECE ARAZİSİ

Dursun Özbek: "Büyükçekmece'de 120 dönümlük bir arazimiz var. Galatasaray'a gayrimenkuller kazandırmak önemli. Büyükçekmece de tesis için Galatasaray'a kazandırılmış çok önemli bir arazi. Proje yapmak için kamudan veya şahıstan bir arsa alıyorsunuz. Amacına uygun şekilde geliştirilmesi lazım. Bir arsa aldıysanız voleybol sahası yapacaksanız ona uygun, futbol sahası yapacaksanız ona uygun imar planlarının yapılması lazım. Arsayı alıp rafa kaldırmak yetmiyor. Büyükçekmece'de yönetime geldiğimizden beri uğraştığımız bir husus var; Sevgili Başkan Hasan Akgün ile konuştum, buraya Galatasaray'a ait diye totem diktik. Gelip yapayım da ne yapayım orada. Futbol altyapı tesisi, tamam yapalım. Burada soyunma odaları, konaklama tesisi, yeme içme alanı yapmam lazım. Geldiğimizde bu yoktu. Bunu yapamazsın dedi, Sayın Başkan bunları yapamazsam tesisi nasıl yapacağım dedi. Anlatmak istediğim şu, yönetimlerin bu konuya dikkat etmesi lazım. Kulübe kazandırmak yetmiyor, amacına uygun şekilde geliştirmek gereğini vurgulamak istiyorum. Sevgili Başkan Hasan Akgün ile bu çalışmalar, planlar yapıldı, Büyükçekmece'den geçti, Büyükşehir'de imar komisyonundan geçmesini ve meclise gönderilmesini bekliyorum, sıkı bir şekilde takip ediyorum."

KALAMIŞ TESİSLERİ

Dursun Özbek: "Tesislerimizi yenileyelim diyorum seçildiğimizden beri. Yapılar eskimeye mahkum. Gerektiği zaman bunların elden geçmesi, güncel hale getirilmesi, çalışan sporcularımızın, üyelerimizin çok daha konforlu bir alana sahip olması esas. O itibarla Kalamış Tesislerimiz için yönetim kurulu üyem Sedat Artukoğlu'nu görevlendirdim. Oranın da tadilatına başlayacağız. İhaleyi alan müstecirimizin kontratı ekim sonunda bitiyor. Yeniden ihale yapma zorunluluğumuz var. Bu süreçte oradaki tadilatları da yapmayı planlıyoruz."

ATATÜRK, ALİ SAMİ YEN VE TEVFİK FİKRET HEYKELİ

Dursun Özbek: "Stadımızın önünde Atatürk heykeli yaptırdık. Önümüzdeki cuma günü açılışımız var. Atatürk ortada, bir tarafında Ali Sami Yen, diğer tarafında Tevfik Fikret duruyor. Bu açılışa icabet etmenizi rica ediyorum."

"G.SARAY'IN BORCUNU SÖYLEYECEK KİMSE VAR MI?"

Galatasaray Divan Üyesi Mehmet Bilen: "Burada raporlar okunuyor. Bu kadar çok rakam dinliyoruz, çok fazla bir şey anlayamıyoruz. Galatasaray Spor Kulübü Derneği'nin şu an itibarıyla borcu ne kadar söyleyecek bir kimse var mı?" "Açıklamaya göre 55-56 milyon dolar civarı." Galatasaray Divan Üyesi Mehmet Bilen: "Tamam 55-56 milyon dolar civarı. Konsolide borcumuzun 320 milyon Euro civarında olduğu bana söylendi. Ben rakamlardan tespit etmiş değilim. Değilse yönetim düzeltir."

"BU DANDİNİ KİM, KİMİN BOSTANINA GİRMİŞ, DANALAR KİM?"

Galatasaray Divan Üyesi Eşref Hamamcıoğlu: "Galatasaray'ın Divan Kurulu'nun ne iş yapacağı tüzükte belirtilmiş, incele bak öner takip et. Bu yıllar boyunca bu şekilde oldu. Divan Kurulu'nda çifte standart olması mümkün değil. O bakımdan Divan Kurulu derken, sadece bizi yönetenler değil, hepimizin üzerinden ölü toprağı var. Bazı alışkanlıkları kaybettik, sormuyoruz, sorgulamıyoruz, sorsak bile cevap alamıyoruz. Galiba bu bir Türkiye modeli olsa gerek diye düşünüyorum. Mehmet Altıoklar bir hikaye anlatın diyor. Dandini dandini dastana, danalar girmiş bostana, kov bostancı danayı, yemesin lahanayı. Bu bir ninni. Ninnilerin en büyük özelliği monoton, aynı ses tonuyla, ne manası var dinleriz, dinlemeye devam ediyoruz. Umarım bu örneği vererek neyi kastettiğimi anlamışsınız. Bu dandini kimdir, kimin bostanına girmiş, bu bostancı kim, bu danalar kim, lahanayı yerse ne olur sorgulamıyor kimse. Dinliyoruz, dinlemeye devam ediyoruz."

"GALATASARAY'DA MUHALEFET YOK" Galatasaray Divan Üyesi Eşref Hamamcıoğlu: "Divan son zamanlarda fonksiyonunu yitirdi. Divan Kurulu, yönetime destek verir, sadece güzelleme değil eleştiri de bir destektir. Hepimiz vakit, bazılarımız nakit de harcıyor. Divan yeterince takipçi değil. Bu hepimizin kabahati. Bizler vekaletimizi değerli Divan Kurulu'na verdik. Onları proaktif olmaya, genç üyelerimizi Divanlara daha çok katılmaya davet ediyorum. Burada hiçbir eleştiri bir marifet değil. Aynı kişiler konuşuyor Divan'da deniyor, başka kimse konuşmuyor ki. Galatasaray'da muhalefet yoktur, muhalefet yapan iktidara taliptir. Namık Kemal'in dediği gibi, farklı fikirlerin çatışmasından hakikatın kıvılcımı çıkar. Bizim bunu paylaşmamız lazım."

"GALATASARAYLILIK, AKILCI BİR ŞÜPHECİLİKTİR" Galatasaray Divan Üyesi Eşref Hamamcıoğlu: "En son genel kurulda, 50'ye yakın konuşmacı söz aldı, eleştirilerde bulundu, pozitif veya negatif. Sorular sordu. Sayın başkan 'not aldık, hepsine teker teker yazılı cevap vereceğiz' dedi. Var mı cevap alan? Bir eleştiri varsa birinin cevap vermesi lazım. Emir Kıvırcık bir dilekçe verdi, altyapıyla ilgili şikayeti vardı. Spor okullarıyla ilgili bir dilekçe vardı. Bunlar nerede? Sayın Divan bunu takip etti mi? Yazılı olarak sorarsınız açıklama gelir, takip edilmesi lazım. Galatasaray'ın DNA'sında kurulduğu eğitim yuvasından kaynaklanan bir düşünce var, kartezyen düşünce. Sebep sonuç ilişkisi. Galatasaray'ı en iyi nasıl tarif edersiniz biliyor musunuz? Galatasaraylılık, akılcı bir şüpheciliktir. İkna olana kadar sormamız lazım. Bu yönetime ters düştüğümüz için değil, onların bu kulübü daha iyiye götürmesi içindir."

"UTANÇ VERİCİ BİR ŞEY!"

⁠Galatasaray Divan Üyesi Eşref Hamamcıoğlu: "2023 yılında yapılan bir yüzme şampiyonasında, hatalı idari karardan dolayı kupamız geri alındı. Utanç verici bir şey, utanç verici bir şey. Bunla ilgili olarak yönetimden biri cevap verdi mi, istifa etti mi, en ufak bir idari karar alındı mı? Benzeri bir şeyi basketbol şubesinde yaşadık. Koray Mincinozlu istifa etti. Türkiye'nin en iyi insan kaynağına sahibiz, burada şeffaflık olması lazım. Yoksa algıyla ninni dinleriz."

"BU YÖNETİM ARTIK KURUMSAL DEĞİL DURUMSALDIR" Galatasaray Divan Üyesi Eşref Hamamcıoğlu: "Kurumsallıktan bahsediyordu yönetim ve divan. Bu yönetim artık kurumsal değil durumsaldır, Divan dahil olmak üzere. Günü kurtarmaya çalışıyoruz, rakamlar onu gösteriyor." "BORÇ FARKI 340 MİLYON DOLAR" Galatasaray Divan Üyesi Eşref Hamamcıoğlu: "Konsolide net alacak / borç farkı 340 milyon Dolar. 31 Mayıs 2025 itibarıyla, yaz ayında yapılan transferler dahil değil henüz. Bunu hafızalarımıza kazıyalım." "635 MİLYON TL FAKTORİNG BORCUMUZ VAR" Galatasaray Divan Üyesi Eşref Hamamcıoğlu: "Faktoring borçları geçen sene sıfırmış, 635 milyon Lira faktoring borcumuz var. Nakde ihtiyacımız var, yüzde kaçla alındığını bilemediğimiz borç var."

İBRAHİM HATİPOĞLU'NDAN UYARI

Galatasaray Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi İbrahim Hatipoğlu: "Çok küçük bir düzeltme yapacağım. Eşref Başkanım, bir önceki dönem rakamları enflasyon katkı oranı üzerinde büyütülmüş şekilde, yüzde 6 büyütüldüğü zaman o yıl gerçekleşen rakam üzerinden değil, 1.3 enflasyon düzeltme kat sayısı o dönemin, o yıl gerçekleşen rakamlar yüzde 30'la artırıldıktan sonra arttı. Aynı şey giderler için de geçerli. Uyarı olarak söylemek istedim."

"ALISSON MUHTEMELEN SAHADAN SAKATLANDI" Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Reşit Ömer Kükner: "Saha zemininde bir sorun olduğu belli. Tribünden fazla fark edemiyorum ama TV'den izleyenler, parça parça apaçi atları gibi görüyorlar, yeşil sarı zaman zaman beyaza kaçan gibi. Çim 8 derece santigrat altında uyur. Benim bildiğim drenaj sorunu da yok. Muhtemelen gelen çimlerin, yapılan uygulamaların belirli eksiklikleri var. Söylemem ne kadar doğru bilmiyorum ama Alisson Becker muhtemelen sahadan dolayı sakatlandı, pozisyonda bir şey yok, dünyanın en büyük kalecilerinden biri, umarım kendi futbolcularımıza da yansımaz."

"DÜNYANIN EN İYİ İKİ SANTFORU BİZDE" Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Reşit Ömer Kükner: "Bana göre şu anda dünyanın en iyi iki santrforu bizde; Icardi ve Osimhen. George Orwell'in Hayvan Çiftliği romanında "Bütün hayvanlar eşittir, bazıları biraz daha eşittir' diye. Mauro Icardi biraz daha eşittir. Onu göz önünde bulunduralım. Taraftarlarımız, Icardi'nin yaptıklarını unutmasın. Bundan 10-15 sene sonra etkisini daha net göreceğiz, şimdi de görüyoruz. Ali Sami Yen Stadyumu'nda anaların babaların ellerinden tutan çocuklar var, bunda Icardi'nin de payı var."

"FENERBAHÇE KORSAN OLARAK KULLANIYOR"

Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Reşit Ömer Kükner: "5 yıldızı Fenerbahçe korsan olarak kullanıyor. Göztepe maçında şampiyonluk sayılarını belirleyen yıldızların kullanımına ilişkin maddeden PFDK'ye sevk edildiler. 220 bin lira ceza aldılar. 1 kuruş bile ceza alsaydı korsan kullanımın tescili olacaktı. Bir sonraki Kocaeli maçında aynısını yaptılar, aynı maddeden sevk edildiler. Yine 220 bin ceza aldılar. 1 hafta arayla mükerrer suç işlenmesi mümkün müdür?"

Galatasaray Divan Üyesi Ertay Örmen: "Galatasaray'da Sportif A.Ş'nin artık futbol aklı ve transfer aklının değişmesi gerekiyor. Bir strateji ve vizyon gerekiyor. Bu gidişatla bizim Avrupa'da başarılı olmamız mümkün değil! Avrupa'da takımların almadığı futbolcuları transfer edip, Avrupa'da galibiyet alamayız. Artık stratejimizi değiştirmemiz gerekiyor. İnşallah çeyrek final oynarız, yoksa bu mali tablolar düzelmez!"

'HEPSİNİ YOK SAYMAK DOĞRU DEĞİL'

Dursun Özbek: "Hem finansala yönelik hem faaliyetlere yönelik eleştiriler oldu. Onları cevaplamak için tekrar karşınızdayım. Değerli Divan üyemiz Mehmet Bilen, birkaç tane konuya parmak bastı. Galatasaray Sportif AŞ'nin ve Galatasaray Derneği'nin konsolide borç yapısı. Galatasaray Sportif AŞ seviyesinde baktığımız zaman; sporun ve özellikle futbolun sürekliliğini düşündüğümüz zaman, bir takım kuruyorsunuz, oyuncular farklı süredeki kontratlarla hizmet ediyor. Futbol AŞ'nin yükümlülükler diye bir şeyi ortaya çıkıyor bilançoda. Bunu gereği gibi analiz eden arkadaşlarıma lafım yok. Diyelim ki, yapmış olduğu kontratlar itibarıyla Galatasaray Sportif AŞ'nin 2025/26 dönemiyle ilgili yükümlülükleri farz edelim 90 milyon Euro, 2026/27 80 milyon Euro diye devam ediyor. Bazı yorumcular bunu alt alta topluyor, tüm kontratları ve yükümlülükleri toplayarak Galatasaray'ın 340 milyon Euro yükümlülüğü var, doğru doğru. Şunu da ilave etmek lazım, Galatasaray Sportif AŞ, stadyum mağaza geliriyle, naklen yayın geliriyle, oyuncu satışıyla vs gelirleri var. Bu gelirler her sene tekrar ediyor. Dolayısıyla futbol içinde yaşamanın usulü bu. Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor, ayak bastı parası yaklaşık 30 milyon Euro, Liverpool maçından 3 milyon bonus geliyor, kazandıkça 3 milyon basıyor. Hepsini yok sayıp Galatasaray'ın bu kadar yükümlülüğü var demek doğru değil. Karşısına da T cetveli koyup geliri koyman lazım."

"LIVERPOOL YÖNTECİLERİ HAYRETLER İÇİNDE KALDI"

Dursun Özbek: "Mehmet Bilen kardeşim 'zararın kaynağı futbol' dedi ama öyle değil. Konsolide tabloya bakınca, büyük bir camianın kendisini yönetmesinden kaynaklanıyor. Galatasaray Spor Kulübü bir bütün, futbol baya bir para getiriyor, harcaması da yüksek ama işin bütününe bakınca Galatasaray Adası niye zarar ediyor? Bu kadar meth ettiğiniz bir ada niye zarar ediyor diyorlar. Bunları söylerken, kayda geçtiği için yutkunarak söylemekte fayda var. 2022'de ne dedim ben geldiğimde, Galatasaray Adası sadece üyelerin kullanımı için, Avrupa yakasındaki buluşma noktamız demedim mi! Siz değerli üyelerimize hizmet vermek için yaz kış gerekli hizmeti verebilmek için gereken yapılıyor. Galatasaray Adası kar amaçlı değildir, prestijdir. Gurur kaynağıdır. Oraya misafirlerimiz geliyor. Liverpool yöneticilerini oraya getirdik. İnsanlar hayretler içinde, bu ada sizin mi diyorlar. Böyle övünmeler içindeyiz. Adayı hiçbir şekilde ne ettiği zararla ne de başka bir şekilde gündeme getiremeyiz."

"BÖYLE İŞİ GÜNDEME GETİREN G.SARAYLI OLABİLİR Mİ!"

Dursun Özbek: "Hele ki toplumu provoke etmek için, her tarafı yönetim sattı, şimdi de Galatasaray Adası satılabilir gibi bir ibare kullandı Ertay Bey. El insaf yahu, el insaf! Galatasaray Adası satılabilir mi, bunu düşünmek hangi kafanın, aklın işidir. Böyle bir işi gündeme getiren Galatasaraylı olabilir mi!" Divan'dan sesler: "Olur!" Dursun Özbek: "Bence olamaz. Orada ibaresi geçti Süheyl Bey, Galatasaray Adası satılamaz, hiç kendinizi yormayın. Hiç kendinizi yormayın. Galatasaray Adası'nı satamaz, ne sen ne ben satabilirim."

"ADAYI SATMAK İSTEYEN G.SARAYLI OLAMAZ"

Divan'dan bir ses: "Galatasaraylı ölçeğin mi var Sayın Başkan?" Dursun Özbek: "Evet var. Galatasaray Adası'nı satmak isteyen Galatasaraylı olamaz." Divan'dan bir ses: "Satmak isteyen yok." Dursun Özbek: "Hadi hadi hadi!" Divan'dan bir ses: "Hadi hadi tabii. Faaliyet zararı var, hala daha kalkıp güllük gülistanlık konuşuyorsun." Dursun Özbek: "Galatasaray Adası'nı satmak isteyen Galatasaraylı olamaz."

"BUNA NİNNİ DEMEK KİMSENİN HARCI DEĞİLDİR"

Dursun Özbek: "Yatırımlarla ilgili bilgi aktarıyoruz. 5-6 tane yatırımımız var. Gelişmeleri ifade etmeye çalışıyoruz. Bunlara elbette ki finansal konularda da gerekli açıklamaları yapıyoruz. Buna ninni demek kimsenin harcı değildir. Ben yönetim olarak kendimi, arkadaşlarımla beraber hizmet için burada olduğumuzu, yapabildiğimiz hizmetleri de anlatmak mecburiyetindeyim. Yoksa her seferinde farklı bir konu anlatma imkanımız olduğunu düşünmüyorum. Yapılan işleri, yatırımları beğenirsiniz beğenmezsiniz o ayrı, eleştirirsiniz cevap verirsiniz. Ninni diye nitelemek farklı bir şey oluyor, ona katılmıyorum."

"ŞAMPİYON OLMAYALIM İFADESİ KULLANILAMAZ"

Dursun Özbek: "Galatasaray katıldığı tüm branşlarda şampiyon olmak zorundadır. Galatasaray'ı yöneten her kim olursa olsun, biz şampiyon olmayalım ifadesi kullanamaz. Bu kabul edilebilir mi? Taraftarın Galatasaray'a bakış açısıyla, genel kurul üyelerinin bakış açısının farklılığından bahsediliyor. Herkesin hedefi Galatasaray'ın bütün branşlarda şampiyonluğudur. Buna rağmen finansal yapıyı düzelteceksen düzelteceksin, başka iş yapacaksan yapacaksın. Galatasaray böyle bir camia değil, her manada öncüdür. Şampiyon olurken de finansal yapısını düzeltme kabiliyetine sahiptir."

"SANA DA BANA DA İHTİYAÇ YOK BURADA"

Dursun Özbek: "Hep Bankalar Birliği'nden çıkalım dedim, hep beraber çıkalım dedik. Çıkınca 'niye çıktın' diyorlar. Faktoring niye yaptın diyorlar. Ne zaman kullanıldığı da soru işaretidir. Şöyle bir ifadenin bize yakıştığını düşünmüyorum. Şampiyon olmayalım de ne yapalım. Şampiyonluktan vazgeçtiğin gün kapıya kilidi vurman lazım. Sana da bana da ihtiyaç yok burada."

Dursun Özbek: "Aslında bunların şevkimi falan kırdığı yok. Milyonlarca Galatasaraylı, ağzımızdan çıkana bakarak kendisini bilgilendirmeye çalışıyor. Onun için oturduğum yerden müdahale etmek zorunda kaldım. Galatasaray Adası satılabilir diye bir şey yok. Bu provokasyona ihtiyaç duyuyorsan kullanılabilir. Bir infial yaratmak istiyorsan o kelimeyi kullanırsın. Bu yönetim bırak Galatasaray Adası'nı satmayı, ne kazanımlar elde ettiğini saymayayım burada. Defalarca anlattım."

"SANKİ BİZ EHEMMİYET VERMİYORUZ..."

Dursun Özbek: "Sevgili Banu da kullandı, Erdal da benzer şeyleri söyledi. Sanki biz kadın futboluna ehemmiyet vermiyoruz, Erdal 'kadının adı yok' dedi. Tamamını reddediyorum. Galatasaray Spor Kulübü, ben ve arkadaşlarım yönetiminde kadına olan saygıda en büyük değeri veren kişileriz biz. Gelir gelmez KAGİDER'den fırsat eşitliği sertifikasını ilk alan spor kulübüyüz, başka da yok. Başka da yok! Dolayısıyla öncelikle faaliyetlerimizi incelemeniz, bilmeniz lazım. Ona bağlı bu eleştirileri yaparsanız daha yerinde olur."

STAT ZEMİNİ HAKKINDA

Dursun Özbek: "Sevgili Reşit, zemin bozuk mu dedi. Milli aradan yararlanmak suretiyle, zeminin güneş ışığı almamasıyla ilgili bakımı çok zor. Buna rağmen en iyi şekilde hazırlamaya çalışıyoruz. İlave hibritlerle zemini daha iyi hale getireceğiz."

"ŞU FUTBOL AKLI NEDİR?"

Dursun Özbek: "Bir gün birisi çıkıp şu futbol aklı nedir, futbol aklı nasıl bir şey, elle tutulur bir şey mi nedir bunu bulmaya çalışacağım. Çünkü önüne gelen, sizin futbol aklına ihtiyacınız var diyor. Nedir futbol aklı? Bir kişi midir, grup mudur nedir? Nedir! Bizim aklımız yok mu kardeşim 3 senedir şampiyon oluyoruz, başarılı gittiğimizi düşünüyorum, akılsız mı bu vaziyete getirdik. Futbolun yönetimi bir sistem içinde, futbol aklı takımın teknik direktörüdür. Başka kimsenin müdahalesi olamaz. Transferler yapılırken eksikleri o söylüyor. Transfer yapılacak futbolcuyu izleyip rapor veren kendisi. Futbolcularla sabah öğlen akşam yatıp kalkıyor, onların psikolojisini, fizik yapısını devamlı takip eden o. Topladığı bilgiler çerçevesinde yöneticilere, futbol takımıyla ilgili raporlar yazıyor. Futbol aklı dediğimiz bir kişi veya grup, teknik direktörün yanında da ona yardımcılık yapan 11-12 tane yardımcısı var. Bunlar bir tarafta dururken, futbol aklı dediğimiz kişi veya kurumlar. Transfer için scout ekibimiz var, yerinde veya ekranda izleyen scoutlar var. Bu bir küme. Bir organizasyon. Buradan devşirilen tüm bilgiler hocaya, yardımcılarına akıyor. Onlar da uygun takımı oynatıyor. Tüm bunlar varken bir futbol aklı getirdik. Bilmediğim için soruyorum; futbol aklı nedir? Sportif direktör dese bu başka bir şey. Futbol aklı dediğiniz zaman neyi kastettiğinizden neyi anlatıyorsunuz, bir sonraki sefer anlatırsanız memnun olurum."