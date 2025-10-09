Gizem Örge: 'Hiçbir anında pes etmedik'

2025 Voleybol Kadınlar Şampiyonlar Kupası'nı, VakıfBank'ı 3-2 yenen Fenerbahçe Medicana kazandı.



Mücadelenin ardından sarı-lacivertli kulübün oyuncularından Gizem Örge, konuştu.



İşte Gizem Örge açıklamaları şu şekilde:



"Müthiş bir maçtı. Oyuna istediğimiz gibi giremedik. İnişli çıkışlı anlarımız oldu ama gerçek bir takım oyunu ortaya koyduk. Oyunun hiçbir anında pes etmedik. Ankara seyircisine muhteşem bir voleybol şöleni izlettik. Evimize ilk kupamızla gidiyoruz. Bol kupalı, keyifli bir sezon bizi bekliyor."



