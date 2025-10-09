08 Ekim
Swaziland-Angola
2-2
08 Ekim
Moritius-Kamerun
0-2
08 Ekim
Etiyopya-Gine Bissau
1-0
08 Ekim
Komor Adl.-Madagaskar
1-2
08 Ekim
Orta Afrika Cumhuriyeti-Gana
0-5
08 Ekim
Çad-Mali
0-2
08 Ekim
Sierra Leone-Burkina Faso
0-1
08 Ekim
Tanzanya-Zambia
0-1
08 Ekim
Niger-Kongo
3-1
08 Ekim
Umman-Katar
0-0
08 Ekim
Endonezya-Suudi Arabistan
2-3

Gizem Örge: "Hiçbir anında pes etmedik"

Fenerbahçe Medicana'da Gizem Örge, Şampiyonlar Kupası zaferinin ardından konuştu.

calendar 09 Ekim 2025 00:09
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Fenerbahce.org
Gizem Örge: 'Hiçbir anında pes etmedik'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

2025 Voleybol Kadınlar Şampiyonlar Kupası'nı, VakıfBank'ı 3-2 yenen Fenerbahçe Medicana kazandı.

Mücadelenin ardından sarı-lacivertli kulübün oyuncularından Gizem Örge, konuştu.

İşte Gizem Örge açıklamaları şu şekilde:

"Müthiş bir maçtı. Oyuna istediğimiz gibi giremedik. İnişli çıkışlı anlarımız oldu ama gerçek bir takım oyunu ortaya koyduk. Oyunun hiçbir anında pes etmedik. Ankara seyircisine muhteşem bir voleybol şöleni izlettik. Evimize ilk kupamızla gidiyoruz. Bol kupalı, keyifli bir sezon bizi bekliyor."

