Los Angeles Lakers yıldızı LeBron James'in sosyal medyada paylaştığı "İkinci Karar" (Second Decision) gönderisi, 23. NBA sezonuna girmeye hazırlanan süperstarın emekliliğiyle ilgili taraftar endişelerini yeniden gündeme taşıdı.Ancak Los Angeles Lakers başantrenörü Redick, bunun tamamen bir reklam kampanyası olduğunu bildiğini ve James'in bu sezon emekliliği düşünmediğini açıkça belirtti.Redick, salı günü yapılan antrenmanın ardından ESPN'den Dave McMenamin'e konuşarak,ifadelerini kullandı. Ardından etrafındaki gazetecilere dönerek esprili bir şekilde,dedi.James'in "tüm kararların kararı" şeklinde tanımladığı paylaşımı, taraftarlar arasında kısa süreli bir paniğe yol açtı. Ancak James, paylaşımın amacını salı günü açıkladı.Dört kez NBA şampiyonluğu ve MVP ödülü bulunan LeBron James,konyak markasının reklam kampanyası kapsamında kırmızı-beyaz kareli bir gömlekle verdiği röportajda bu paylaşımın bir tanıtım olduğunu duyurdu.James'in bu tarzda yaptığı son röportaj, 2010 yılında ESPN'de yayımlanan özel televizyon programı "The Decision" idi. O programda James, Cleveland Cavaliers'tan ayrılıp Miami Heat'e katılacağını açıklamıştı.