08 Ekim
Swaziland-Angola
16:00
08 Ekim
Moritius-Kamerun
16:00
08 Ekim
Etiyopya-Gine Bissau
16:00
08 Ekim
Komor Adl.-Madagaskar
19:00
08 Ekim
Orta Afrika Cumhuriyeti-Gana
19:00
08 Ekim
Çad-Mali
19:00
08 Ekim
Sierra Leone-Burkina Faso
19:00
08 Ekim
Tanzanya-Zambia
22:00
08 Ekim
Niger-Kongo
22:00
08 Ekim
Umman-Katar
18:00
08 Ekim
Endonezya-Suudi Arabistan
20:15

Redick'ten, LeBron James paylaşımına tepki: "Aptalsınız"

Los Angeles Lakers yıldızı LeBron James'in sosyal medyada paylaştığı "İkinci Karar" (Second Decision) gönderisi, 23. NBA sezonuna girmeye hazırlanan süperstarın emekliliğiyle ilgili taraftar endişelerini yeniden gündeme taşıdı.

calendar 08 Ekim 2025 13:21
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Redick'ten, LeBron James paylaşımına tepki: 'Aptalsınız'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Los Angeles Lakers yıldızı LeBron James'in sosyal medyada paylaştığı "İkinci Karar" (Second Decision) gönderisi, 23. NBA sezonuna girmeye hazırlanan süperstarın emekliliğiyle ilgili taraftar endişelerini yeniden gündeme taşıdı.

Ancak Los Angeles Lakers başantrenörü Redick, bunun tamamen bir reklam kampanyası olduğunu bildiğini ve James'in bu sezon emekliliği düşünmediğini açıkça belirtti.

Redick, salı günü yapılan antrenmanın ardından ESPN'den Dave McMenamin'e konuşarak, "Hepimiz bunun bir reklam olduğunu biliyorduk, değil mi?" ifadelerini kullandı. Ardından etrafındaki gazetecilere dönerek esprili bir şekilde, "Aptalsınız," dedi.


James'in "tüm kararların kararı" şeklinde tanımladığı paylaşımı, taraftarlar arasında kısa süreli bir paniğe yol açtı. Ancak James, paylaşımın amacını salı günü açıkladı.

Dört kez NBA şampiyonluğu ve MVP ödülü bulunan LeBron James, Hennessy konyak markasının reklam kampanyası kapsamında kırmızı-beyaz kareli bir gömlekle verdiği röportajda bu paylaşımın bir tanıtım olduğunu duyurdu.

James'in bu tarzda yaptığı son röportaj, 2010 yılında ESPN'de yayımlanan özel televizyon programı "The Decision" idi. O programda James, Cleveland Cavaliers'tan ayrılıp Miami Heat'e katılacağını açıklamıştı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.