08 Ekim
Swaziland-Angola
16:00
08 Ekim
Moritius-Kamerun
16:00
08 Ekim
Etiyopya-Gine Bissau
16:00
08 Ekim
Komor Adl.-Madagaskar
19:00
08 Ekim
Orta Afrika Cumhuriyeti-Gana
19:00
08 Ekim
Çad-Mali
19:00
08 Ekim
Sierra Leone-Burkina Faso
19:00
08 Ekim
Tanzanya-Zambia
22:00
08 Ekim
Niger-Kongo
22:00
08 Ekim
Umman-Katar
18:00
08 Ekim
Endonezya-Suudi Arabistan
20:15

Dominik Livakovic için transfer itirafı!

Fenerbahçe'den Girona'ya transfer olan Dominik Livakovic, İspanyol ekibinde yedek kalmaktan memnun değil. Livakovic transferinde yer alan bir aracıdan da transfer için bir itiraf geldi.

08 Ekim 2025 14:21
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Dominik Livakovic için transfer itirafı!
Fenerbahçe'den Girona'ya transfer olan Dominik Livakovic, İspanya'da şu ana kadar aradığını bulamadı.

Livakovic, transfer olduğundan bu yana Girona formasıyla sahaya çıkma fırsatı bulamadı.

Mundo Deportivo'da yer alan habere göre, Dominik Livakovic, Girona'da yedek kalmaktan memnun değil ve bu konuyla ilgili çevresine dert yakınmaya başladı.

TRANSFER İÇİN İTİRAF


Livakovic'in transferinde yer alan bir aracının da Hırvat file bekçisi ile ilgili, "Şikayet ediyor ve bu konuda haklı. Onu transfer etmak isteyen Girona'ydı, transfer için her şeyi yaptıar. Livakovic, sadece oynayabilmek için büyük bir gelirden vazgeçti. Şimdi tek bir maç bile oynamıyor, teknik direktör onu oynatmıyor." sözlerine yer verildi. Transferde yer alan söz konusu aracının iddiasına göre, Girona, Livakovic transferinde ısrarcı oldu ve 30 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe'de daha yüksek bir geliri bırakarak transfere ikna etti.

Dominik Livakovic, Fenerbahçe'den Girona'ya satın alma opsiyonuyla birlikte kiralanmıştı.

