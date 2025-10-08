İspanya'ya yine kötü haber!

İspanya Milli Takımı'na Dünya Kupası Eleme maçları öncesi yine kötü haber geldi.



Sakatlığı bulunan Dean Huijsen, İspanya Milli Takımı'nın aday kadrosundan çıkartıldı. Huijsen yerine Aymeric Laporte aday kadroya dahil edilecek.



İspanya'da daha önce de Rodri ve Lamine Yamal da sakatlıkları nedeniyle aday kadrodan çıkarılmıştı.



Türkiye'nin de bulunduğu E Grubu'nda "2'de 2" yapan ve zirvede yer alan İspanya, 11 Ekim'de Gürcistan, 14 Ekim'de ise Bulgaristan'ı ağırlayacak.



