08 Ekim
Swaziland-Angola
16:00
08 Ekim
Moritius-Kamerun
16:00
08 Ekim
Etiyopya-Gine Bissau
16:00
08 Ekim
Komor Adl.-Madagaskar
19:00
08 Ekim
Orta Afrika Cumhuriyeti-Gana
19:00
08 Ekim
Çad-Mali
19:00
08 Ekim
Sierra Leone-Burkina Faso
19:00
08 Ekim
Tanzanya-Zambia
22:00
08 Ekim
Niger-Kongo
22:00
08 Ekim
Umman-Katar
18:00
08 Ekim
Endonezya-Suudi Arabistan
20:15

İspanya'ya yine kötü haber!

Sakatlığı bulunan Dean Huijsen, İspanya Milli Takımı'nın aday kadrosundan çıkartıldı. İspanya'da daha önce de Rodri ve Lamine Yamal, sakatlıkları nedeniyle aday kadrodan çıkarılmıştı.

İspanya'ya yine kötü haber!
İspanya Milli Takımı'na Dünya Kupası Eleme maçları öncesi yine kötü haber geldi.

Sakatlığı bulunan Dean Huijsen, İspanya Milli Takımı'nın aday kadrosundan çıkartıldı. Huijsen yerine Aymeric Laporte aday kadroya dahil edilecek.

İspanya'da daha önce de Rodri ve Lamine Yamal da sakatlıkları nedeniyle aday kadrodan çıkarılmıştı.

Türkiye'nin de bulunduğu E Grubu'nda "2'de 2" yapan ve zirvede yer alan İspanya, 11 Ekim'de Gürcistan, 14 Ekim'de ise Bulgaristan'ı ağırlayacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
