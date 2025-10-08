08 Ekim
Swaziland-Angola
16:00
08 Ekim
Moritius-Kamerun
16:00
08 Ekim
Etiyopya-Gine Bissau
16:00
08 Ekim
Komor Adl.-Madagaskar
19:00
08 Ekim
Orta Afrika Cumhuriyeti-Gana
19:00
08 Ekim
Çad-Mali
19:00
08 Ekim
Sierra Leone-Burkina Faso
19:00
08 Ekim
Tanzanya-Zambia
22:00
08 Ekim
Niger-Kongo
22:00
08 Ekim
Umman-Katar
18:00
08 Ekim
Endonezya-Suudi Arabistan
20:15

LeBron, sakatlığı nedeniyle tüm hazırlık maçlarını kaçıracak

Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in, kalçasındaki sinir tahrişi nedeniyle tüm hazırlık maçlarını kaçırması bekleniyor.

calendar 08 Ekim 2025 13:23
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
LeBron, sakatlığı nedeniyle tüm hazırlık maçlarını kaçıracak
Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in, kalçasındaki sinir tahrişi nedeniyle tüm hazırlık maçlarını kaçırması bekleniyor.

Lakers, 2025–26 sezonu öncesi hazırlık sürecine devam ederken James sakatlık sıkıntılarıyla uğraşıyor. Takım, şu ana kadar yıldız oyuncuları LeBron James ve Luka Doncic'ten yoksun çıktığı iki hazırlık maçının ikisini de kaybetti.

ESPN'den Shams Charania'nın haberine göre, James kalçasındaki sinir irritasyonu nedeniyle hiçbir hazırlık maçında forma giymeyecek.


Buna rağmen James'in, 21 Ekim'de Golden State Warriors'a karşı oynanacak sezon açılış maçına yetişmesi bekleniyor.

NBA efsanesi, bu sezon kariyerinin 23. yılına giriyor ve Aralık ayında 41 yaşına basacak.

Geçtiğimiz sezon 70 maçta forma giyen James, 24.4 sayı, 7.8 ribaunt ve 8.2 asist ortalaması yakalamıştı. 21. kez NBA All-Star seçilen yıldız oyuncu, Lakers'ı Batı Konferansı'nda üçüncü sıraya taşımıştı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
