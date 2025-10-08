Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in, kalçasındaki sinir tahrişi nedeniyle tüm hazırlık maçlarını kaçırması bekleniyor.Lakers, 2025–26 sezonu öncesi hazırlık sürecine devam ederken James sakatlık sıkıntılarıyla uğraşıyor. Takım, şu ana kadar yıldız oyuncuları LeBron James ve Luka Doncic'ten yoksun çıktığı iki hazırlık maçının ikisini de kaybetti.ESPN'den Shams Charania'nın haberine göre, James kalçasındaki sinir irritasyonu nedeniyle hiçbir hazırlık maçında forma giymeyecek.Buna rağmen James'in, 21 Ekim'de Golden State Warriors'a karşı oynanacak sezon açılış maçına yetişmesi bekleniyor.NBA efsanesi, bu sezon kariyerinin 23. yılına giriyor ve Aralık ayında 41 yaşına basacak.Geçtiğimiz sezon 70 maçta forma giyen James, 24.4 sayı, 7.8 ribaunt ve 8.2 asist ortalaması yakalamıştı. 21. kez NBA All-Star seçilen yıldız oyuncu, Lakers'ı Batı Konferansı'nda üçüncü sıraya taşımıştı.