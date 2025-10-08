08 Ekim
Swaziland-Angola
2-2
08 Ekim
Moritius-Kamerun
0-2
08 Ekim
Etiyopya-Gine Bissau
1-0
08 Ekim
Komor Adl.-Madagaskar
1-2
08 Ekim
Orta Afrika Cumhuriyeti-Gana
0-5
08 Ekim
Çad-Mali
0-2
08 Ekim
Sierra Leone-Burkina Faso
0-1
08 Ekim
Tanzanya-Zambia
0-1
08 Ekim
Niger-Kongo
3-1
08 Ekim
Umman-Katar
0-0
08 Ekim
Endonezya-Suudi Arabistan
2-3

Mersin Spor, İspanya'da farklı mağlup

FIBA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Mersin Spor, deplasmanda Unicaja'ya 97-66 mağlup oldu.

calendar 08 Ekim 2025 23:38
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Mersin Spor, İspanya'da farklı mağlup
Basketbol Şampiyonlar Ligi G Grubu ilk haftasında Mersin Spor, İspanya ekibi Unicaja'ya konuk oldu.

Jose Maria Martin Carpena'da oynana mücadeleyi ev sahibi ekip 97-66 kazandı.

Salon: Jose Maria Martin Carpena

Hakemler: Julio Anaya (Panama), Yann Vezo Davidson (Madagaskar), Ritvars Helmsteins (Letonya)

Unicaja: Perry 14, Kalinoski 12, Webb 3, Tillie 6, Balcerowski, Perez 10, Diaz 2, Castaneda 17, Dedovic 10, Sulejmanovic 3, Duarte 12, Kravish 8

Mersin Spor: Cowan 17, March Jr 4, Cruz 7, White 3, Olaseni 6, Cobbs 4, Kartal Özmızrak 8, Leon Apaydın 2, Hakan Sayılı 6, Ergi Tırpancı, Deniz Kılıçlı, Bentil 9

1. Periyot: 22-11

Devre: 51-31

3. Periyot: 70-47

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
