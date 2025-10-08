08 Ekim
Swaziland-Angola
16:00
08 Ekim
Moritius-Kamerun
16:00
08 Ekim
Etiyopya-Gine Bissau
16:00
08 Ekim
Komor Adl.-Madagaskar
19:00
08 Ekim
Orta Afrika Cumhuriyeti-Gana
19:00
08 Ekim
Çad-Mali
19:00
08 Ekim
Sierra Leone-Burkina Faso
19:00
08 Ekim
Tanzanya-Zambia
22:00
08 Ekim
Niger-Kongo
22:00
08 Ekim
Umman-Katar
18:00
08 Ekim
Endonezya-Suudi Arabistan
20:15

800 nüfuslu köy takımı şampiyonluğa koşuyor

İsveç'in Baltık Denizi kıyısındaki 800 nüfuslu balıkçı köyü Hallevik, Avrupa futbol tarihinin en sıra dışı hikayelerinden birine sahne oluyor. Köyün takımı Mjallby, ülkenin en üst ligi Allsvenskan'da bitime altı hafta kala liderliğini sürdürüyor ve şampiyonluğa koşuyor.

800 kişilik bir balıkçı köyünün futbol takımı olan Mjallby, İsveç 1. Futbol Ligi'nde (Allsvenskan) bitime 4 hafta kala ilk şampiyonluğunu ilan etmeye hazırlanıyor.

Baltık Denizi kıyısındaki Hallevik köyünün takımı olan Mjallby, milli aranın ardından oynanacak ilk lig maçında 20 Ekim'de Göteborg deplasmanında galibiyet alması durumunda ilk lig şampiyonluğunu ilan edecek.

Mjallby, İsveç'in 16 takımlı liginde 26 haftada 19 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 63 puan topladı.



Lider Mjallby ile 52 puanı bulunan en yakın takipçisi Hammarby arasında son 4 hafta öncesinde 11 puan fark bulunuyor.

Son 4 haftada yalnızca bir galibiyet alması durumunda şampiyonluğuna ulaşacak Mjallby, lig ikincisi Hammarby'nin bir sonraki lig maçında galibiyet alamaması durumunda da yine şampiyonluğunu ilan edecek.

1939 yılında kurulan kulüp, ilk kez 1980 yılında boy gösterdiği İsveç'in en üst düzey futbol ligi Allsvenskan'da toplamda 13 sezon mücadele etti.

Mjallby, şampiyon olması durumunda UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde oynayacak ve aynı zamanda 2026-27 sezonunda tarihinde ilk kez bir Avrupa kupası maçına çıkacak.

