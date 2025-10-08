08 Ekim
Swaziland-Angola
2-2
08 Ekim
Moritius-Kamerun
0-2
08 Ekim
Etiyopya-Gine Bissau
1-0
08 Ekim
Komor Adl.-Madagaskar
1-2
08 Ekim
Orta Afrika Cumhuriyeti-Gana
0-5
08 Ekim
Çad-Mali
0-2
08 Ekim
Sierra Leone-Burkina Faso
0-1
08 Ekim
Tanzanya-Zambia
0-0DA
08 Ekim
Niger-Kongo
1-0DA
08 Ekim
Umman-Katar
0-0
08 Ekim
Endonezya-Suudi Arabistan
2-3

Eski Galatasaraylı Marcao'nun eşinden sevindiren haber

Galatasaray'ın eski Brezilyalı savunmacısı Marcao'nun eşi Pan Teixeira, kanseri yenmeyi başardı. Haberi, Sevilla kulübü duyurdu.

calendar 08 Ekim 2025 21:24
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Instagram
Eski Galatasaraylı Marcao'nun eşinden sevindiren haber




Bir dönem Galatasaray forması giyen Marcao'nun eşi Pan Teixeira, kanseri atlattığını duyurdu.

İspanya La Liga ekiplerinden Sevilla, konuyla ilgili yaptığı paylaşımda, "Ne harika bir haber! Futbolcumuz Marcao'nun eşi, kanseri yendiğini açıkladı." ifadelerine yer verdi.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK DESTEK GÖRDÜ

Marcao ve Pan Teixeira çifti, sosyal medyada taraftarlar ve futbol camiasından gelen tebrik mesajlarıyla büyük destek gördü.

 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
