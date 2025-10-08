Eski Galatasaraylı Marcao'nun eşinden sevindiren haber

Bir dönem Galatasaray forması giyen Marcao'nun eşi Pan Teixeira, kanseri atlattığını duyurdu.
İspanya La Liga ekiplerinden Sevilla, konuyla ilgili yaptığı paylaşımda, "Ne harika bir haber! Futbolcumuz Marcao'nun eşi, kanseri yendiğini açıkladı." ifadelerine yer verdi.
SOSYAL MEDYADA BÜYÜK DESTEK GÖRDÜ
Marcao ve Pan Teixeira çifti, sosyal medyada taraftarlar ve futbol camiasından gelen tebrik mesajlarıyla büyük destek gördü.
