Haber Tarihi: 07 Ekim 2025 15:51 - Güncelleme Tarihi: 07 Ekim 2025 15:51

Turkcell Süper Kupa 2025 maçı ne zaman? Süper Kupa eşleşmeleri

Turkcell Süper Kupa heyecanı başladı. 2024-2025 sezonunun en başarıları ile şampiyonlar karşılaşacak. Süper Kupa ilk kez yeni formatında düzenlenecek. Bu format 4 takımlı tek maç eleme usulü ile olacak. Geçtiğimiz sezonun şampiyonu Galatasaray, ZTK'nın da tek takımı olmuştu. Bu durum Süper Kupa eşleşmelerine de yansıdı. İşte, Süper Kupa için beklenen tarih...

Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Samsunspor'un yer alacağı Süper Kupa maçları için gözler ocak ayında. Taraftarlar, geçen sezon sonuçlarına göre Süper Kupa'ya çıkan takımlarının karşılaşmalarını beklemeye başladı. Maçlar tarafsız sahada tek maç eleme usulüne göre düzenlenecek. Peki, Süper Kupa maçı ne zaman?

SÜPER KUPA MAÇI NE ZAMAN?

TFF tarafından yapılan açıklamada 2024-2025 sezonunun Süper Kupa maçlarının UEFA eleme müsabakaları dikkate alınarak 2026 Ocak ayında oynatılacağı belirtilmişti.

Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Galatasaray yarı finalde Trabzonspor ile karşılaşıyor. Fenerbahçe ise Samsunspor ile oynayacak
Buna göre Şampiyonlar Ligi'ndeki Galatasaray'ın lig aşaması maçları 28 Ocak Manchester City mücadelesi ile sonlanıyor. Ardından play-off'lar ve finaller olacak. Sarı - kırmızılı takım 21 Ocak'ta Atletico Madrid ile oynayacak.

Samsunspor'un yer aldığı Konferans Ligi lig aşaması maçları aralık ayında tamamlanacak.

Avrupa Ligi'nde ise temsilcimiz Fenerbahçe yer alıyor. Fenerbahçe'nin lig aşaması maçları 29 Ocak'ta FCSB karşılaşması ardından noktalanıyor. 22 Ocak'ta da Aston Villa ile mücadele edecek.

SÜPER KUPA YENİ FORMATI

Türkiye Futbol Federasyonu, Turkcell Süper Kupa 2025 müsabakalarının hangi şekilde oynanacağını kararlaştırdı.

Buna göre, müsabakalar tarafsız saha veya sahalarda tek maç eleme usulüne göre oynanacak olup, yarı finalde lig şampiyonu ile kupa finalisti, kupa şampiyonu ile de lig ikincisi eşleşecek. Kazanan takımlar final müsabakası oynamaya hak kazanacak.
