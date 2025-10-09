Arina Fedorovtseva: 'Burası Fenerbahçe'nin ruhunu gösteriyor'

Fenerbahçe Medicana, 2025 Şampiyonlar Kupası'nda Vakıfbank'ı 2-0'dan geri dönerek 3-2 mağlup etti ve kupanın sahibi oldu.



"BURASI RUHUMUZU GÖSTERİYOR"



Karşılaşmanın ardından Anadolu Ajansı'na konuşan Arina Fedorovtseva, "Burası tam anlamıyla Fenerbahçe'nin gerçek ruhunu hissettiriyor. Ankara Spor Salonu'nu çok seviyorum, en sevdiğim spor salonu. İlk geldiğimde bile, antrenman ya da idman fark etmeksizin, hep gülümseyerek giriyorum. Buradaki muhteşem atmosferi çok seviyorum. Takımımı ve takım arkadaşlarımı desteklemekten, başından sonuna kadar beraber olmaktan keyif alıyorum. Bu yüzden çok gururluyum, çok mutlu hissediyorum." ifadelerini kullandı.