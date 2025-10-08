NBA'in eski guardlarından Nate Robinson, Anthony Edwards'ta kendisinden bir parça gördüğünü söyledi.Basın mensuplarına konuşan eski oyuncu, Minnesota Timberwolves'un genç yıldızını "kendinin 1.96 metrelik versiyonu" olarak nitelendirerek Edwards'ın atletizmini, gücünü ve özgüvenini övdü.Robinsonşeklinde konuştu.41 yaşındaki Robinson, NBA'de Knicks, Celtics, Thunder, Warriors, Bulls, Nuggets, Clippers ve Pelicans formaları giydi. 11 sezonluk kariyerinde 42.3% isabet oranıyla 11.0 sayı, 2.3 ribaunt ve 3.0 asist ortalamaları yakaladı. Boyunun kısa olmasına (1.75 m) rağmen hız ve patlayıcılığıyla tanınan Robinson, enerjisiyle parkelerde fark yaratmıştı.2016'dan beri forma giymeyen Robinson'un oyun tarzı, bugün Anthony Edwards'ta adeta yeniden hayat buluyor. 2020 NBA Draft'ında birinci sıradan seçilen Edwards, 24 yaşında olmasına rağmen Timberwolves'un yüzü haline geldi. Kariyerinde şu ana kadar 23.9 sayı, 5.3 ribaunt ve 4.2 asist ortalamaları tutturan yıldız oyuncu, altıncı sezonuna girerken Minnesota'nın şampiyonluk hedefinin merkezinde yer alıyor.