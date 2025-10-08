08 Ekim
Swaziland-Angola
16:00
08 Ekim
Moritius-Kamerun
16:00
08 Ekim
Etiyopya-Gine Bissau
16:00
08 Ekim
Komor Adl.-Madagaskar
19:00
08 Ekim
Orta Afrika Cumhuriyeti-Gana
19:00
08 Ekim
Çad-Mali
19:00
08 Ekim
Sierra Leone-Burkina Faso
19:00
08 Ekim
Tanzanya-Zambia
22:00
08 Ekim
Niger-Kongo
22:00
08 Ekim
Umman-Katar
18:00
08 Ekim
Endonezya-Suudi Arabistan
20:15

Robinson: "Anthony Edwards, benim uzun versiyonum!"

NBA'in eski guardlarından Nate Robinson, Anthony Edwards'ta kendisinden bir parça gördüğünü söyledi.

calendar 08 Ekim 2025 13:24
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Robinson: 'Anthony Edwards, benim uzun versiyonum!'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



NBA'in eski guardlarından Nate Robinson, Anthony Edwards'ta kendisinden bir parça gördüğünü söyledi.

Basın mensuplarına konuşan eski oyuncu, Minnesota Timberwolves'un genç yıldızını "kendinin 1.96 metrelik versiyonu" olarak nitelendirerek Edwards'ın atletizmini, gücünü ve özgüvenini övdü.

Robinson, "Bence Anthony Edwards, 1.93–1.96 civarında bir Nate Robinson. Güçlü, atletik, söylediklerinin arkasında duruyor. Önümüzdeki birkaç yılda ligin fırtınasını estireceğine inanıyorum. Tıpkı James Harden'ın Oklahoma City'den ayrılıp kendi takımının lideri olduğunda yaptığı gibi. Edwards'ın ne yapacağını izlemek çok eğlenceli olacak." şeklinde konuştu.

41 yaşındaki Robinson, NBA'de Knicks, Celtics, Thunder, Warriors, Bulls, Nuggets, Clippers ve Pelicans formaları giydi. 11 sezonluk kariyerinde 42.3% isabet oranıyla 11.0 sayı, 2.3 ribaunt ve 3.0 asist ortalamaları yakaladı. Boyunun kısa olmasına (1.75 m) rağmen hız ve patlayıcılığıyla tanınan Robinson, enerjisiyle parkelerde fark yaratmıştı.


2016'dan beri forma giymeyen Robinson'un oyun tarzı, bugün Anthony Edwards'ta adeta yeniden hayat buluyor. 2020 NBA Draft'ında birinci sıradan seçilen Edwards, 24 yaşında olmasına rağmen Timberwolves'un yüzü haline geldi. Kariyerinde şu ana kadar 23.9 sayı, 5.3 ribaunt ve 4.2 asist ortalamaları tutturan yıldız oyuncu, altıncı sezonuna girerken Minnesota'nın şampiyonluk hedefinin merkezinde yer alıyor.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.