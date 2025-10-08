08 Ekim
Swaziland-Angola
2-2
08 Ekim
Moritius-Kamerun
0-2
08 Ekim
Etiyopya-Gine Bissau
1-0
08 Ekim
Komor Adl.-Madagaskar
1-2
08 Ekim
Orta Afrika Cumhuriyeti-Gana
0-5
08 Ekim
Çad-Mali
0-2
08 Ekim
Sierra Leone-Burkina Faso
0-1
08 Ekim
Tanzanya-Zambia
0-0DA
08 Ekim
Niger-Kongo
1-0DA
08 Ekim
Umman-Katar
0-0
08 Ekim
Endonezya-Suudi Arabistan
2-3

Gençlerbirliği'nin yeni başkanından birlik beraberlik mesajı!

Gençlerbirliği'nin yeni başkanı Mehmet Kaya, açıklamalarda bulundu.

calendar 08 Ekim 2025 22:27
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Gençlerbirliği'nin yeni başkanından birlik beraberlik mesajı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Gençlerbirliği Kulübünde yönetim kurulu tarafından oy birliğiyle başkanlığa seçilen Mehmet Kaya, "birlik ve beraberlik" mesajı verdi.

Kaya, yaptığı yazılı açıklamada, "Kulüp başkanımız Sayın Osman Sungur'un istifasının ardından yönetim kurulumuz, kulübümüzün sürekliliğini sağlamak amacıyla başkanlık görevini bana tevdi etmiştir. Bu görevi üstlenirken hissettiğim sorumluluk, Gençlerbirliği'nin köklü geçmişinden ve camiamızın derin inancından beslenmektedir." ifadelerini kullandı.

Sungur'a bugüne kadarki hizmetleri için teşekkür eden Kaya, şunları kaydetti:


"Bugünden itibaren hedefimiz, kulübümüzü tüm paydaşlarıyla birlikte daha güçlü, daha dayanışmacı ve geleceğe güvenle bakan bir yapıya dönüştürmektir. Taraftarlarımızın coşkusunu, geçmişten gelen aidiyetimizi ve ortak inancımızı birleştirerek yeniden büyük hedeflere yürüyeceğiz. Birlikte atacağımız her adım, Gençlerbirliği'ni sadece sahada değil, kalplerde de yeniden hak ettiği yere taşıyacaktır. Gençlerbirliği, karakteri, taraftarı ve tarihiyle Türk futbolunun vicdanıdır. Biz bu mirası, aynı vakar ve sorumluluk duygusuyla geleceğe taşıyacağız. Tüm camiamıza, sporcularımıza ve en önemlisi fedakar taraftarımıza sesleniyorum; bugün yeniden kenetlenme, birlikte olma ve geleceğe umutla bakma günüdür."

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.