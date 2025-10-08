Gençlerbirliği'nin yeni başkanından birlik beraberlik mesajı!

Gençlerbirliği Kulübünde yönetim kurulu tarafından oy birliğiyle başkanlığa seçilen Mehmet Kaya, "birlik ve beraberlik" mesajı verdi.Kaya, yaptığı yazılı açıklamada,ifadelerini kullandı.Sungur'a bugüne kadarki hizmetleri için teşekkür eden Kaya, şunları kaydetti: