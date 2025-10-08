08 Ekim
Swaziland-Angola
2-2
08 Ekim
Moritius-Kamerun
0-2
08 Ekim
Etiyopya-Gine Bissau
1-0
08 Ekim
Komor Adl.-Madagaskar
1-2
08 Ekim
Orta Afrika Cumhuriyeti-Gana
0-5
08 Ekim
Çad-Mali
0-2
08 Ekim
Sierra Leone-Burkina Faso
0-1
08 Ekim
Tanzanya-Zambia
0-0DA
08 Ekim
Niger-Kongo
1-0DA
08 Ekim
Umman-Katar
0-0
08 Ekim
Endonezya-Suudi Arabistan
2-3

Tofaş, FIBA Şampiyonlar Ligi'ne galibiyetle başladı!

FIBA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında TOFAŞ, Bulgaristan'da oynanan maçta İsrail ekibi Bnei Penlink Herzliya'yı 90-86 yendi.

calendar 08 Ekim 2025 22:41
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Tofaş, FIBA Şampiyonlar Ligi'ne galibiyetle başladı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Basketbol Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk haftasında TOFAŞ, İsrail temsilcisi Bnei Penlink Herzliya ile karşılaştı.

Bulgaristan'da oynanan karşılaşmayı Tofaş, 90-86 kazandı.

Salon: SamElyon

Hakemler: Ademir Zurapovic (Bosna Hersek), Ventsislav Velikov (Bulgaristan), Ioannis Tsibouris (Yunanistan)

TOFAŞ: Thomasson 10, Perez 10, Lewis 5, Yiğitcan Saybir 4, Blazevic 25, Özgür Cengiz, Whaley 4, Tolga Geçim 4, Kidd 8, Besson 20

Bnei Penlink Herzliya: Lutaty, Lugashi 3, Stewart 23, Carter 11, Onuaku 16, Varnado 12, Francis 13, Heidegger 8

1. Periyot: 24-22

Devre: 49-49

3. Periyot: 63-75

Beş faulle çıkan: 33.52 Onuaku (Bnei Penlink Herzliya)

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.