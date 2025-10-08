Tofaş, FIBA Şampiyonlar Ligi'ne galibiyetle başladı!

Basketbol Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk haftasında TOFAŞ, İsrail temsilcisi Bnei Penlink Herzliya ile karşılaştı.
Bulgaristan'da oynanan karşılaşmayı Tofaş, 90-86 kazandı.
Salon: SamElyon
Hakemler: Ademir Zurapovic (Bosna Hersek), Ventsislav Velikov (Bulgaristan), Ioannis Tsibouris (Yunanistan)
TOFAŞ: Thomasson 10, Perez 10, Lewis 5, Yiğitcan Saybir 4, Blazevic 25, Özgür Cengiz, Whaley 4, Tolga Geçim 4, Kidd 8, Besson 20
Bnei Penlink Herzliya: Lutaty, Lugashi 3, Stewart 23, Carter 11, Onuaku 16, Varnado 12, Francis 13, Heidegger 8
1. Periyot: 24-22
Devre: 49-49
3. Periyot: 63-75
Beş faulle çıkan: 33.52 Onuaku (Bnei Penlink Herzliya)
