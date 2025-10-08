08 Ekim
Swaziland-Angola
16:00
08 Ekim
Moritius-Kamerun
16:00
08 Ekim
Etiyopya-Gine Bissau
16:00
08 Ekim
Komor Adl.-Madagaskar
19:00
08 Ekim
Orta Afrika Cumhuriyeti-Gana
19:00
08 Ekim
Çad-Mali
19:00
08 Ekim
Sierra Leone-Burkina Faso
19:00
08 Ekim
Tanzanya-Zambia
22:00
08 Ekim
Niger-Kongo
22:00
08 Ekim
Umman-Katar
18:00
08 Ekim
Endonezya-Suudi Arabistan
20:15

Giannis'in Milwaukee'deki günleri "sayılı olabilir"

Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo'nun takımındaki geleceği belirsizliğini koruyor.

calendar 08 Ekim 2025 13:25
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Giannis'in Milwaukee'deki günleri 'sayılı olabilir'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo'nun takımındaki geleceği belirsizliğini koruyor.

ESPN'den Brian Windhorst'a göre, lig genelinde iki kez MVP seçilen yıldızın Milwaukee'den ayrılacağı yönünde uzun süredir süregelen bir beklenti bulunuyor — ve bu ayrılık tahmin edilenden daha erken gerçekleşebilir.

Windhorst, "Bir süredir Giannis'in Milwaukee'deki günlerinin bir şekilde sayılı olduğu düşünülüyor. Bu yıl mı olur, sezon içinde mi olur, yoksa gelecek yaz mı olur, bilinmez; ama bu beklenti ligde varlığını sürdürüyor." şeklinde konuştu.


Giannis'in geleceği, NBA gündeminin en çok konuşulan başlıklarından biri haline geldi. Bir NBA şampiyonu, dokuz kez All-Star, dokuz kez All-NBA seçimi ve iki kez MVP ödülü sahibi olan Antetokounmpo, ligin güç dengelerini tek başına değiştirebilecek kapasitede. 12 yıldır Bucks forması giyen yıldız, Milwaukee'yi Doğu Konferansı'nda sürekli bir şampiyonluk adayı haline getirdi.

Ancak son yıllarda takım ciddi bir düşüş yaşadı; üst üste üç sezonda ilk turda elenmek, organizasyon içinde memnuniyetsizliği artırdı. Yaz döneminde, söylentilere göre Giannis'in ailesi Yunanistan'a geri taşınırken oyuncunun da geleceğini sorguladığı bildirildi.

Tüm bu spekülasyonlara rağmen Antetokounmpo yaz boyunca Bucks'ta kalma kararı aldı ve önümüzdeki sezonlara umutla bakıyor. Myles Turner, Kyle Kuzma ve Bobby Portis gibi takım arkadaşlarıyla birlikte playoff başarısına yeniden ulaşabileceklerine inanıyor. Ayrıca üç yıl ve 174 milyon dolarlık mevcut sözleşmesini bozma niyeti bulunmadığı da belirtiliyor.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.