Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo'nun takımındaki geleceği belirsizliğini koruyor.ESPN'den Brian Windhorst'a göre, lig genelinde iki kez MVP seçilen yıldızın Milwaukee'den ayrılacağı yönünde uzun süredir süregelen bir beklenti bulunuyor — ve bu ayrılık tahmin edilenden daha erken gerçekleşebilir.Windhorst,şeklinde konuştu.Giannis'in geleceği, NBA gündeminin en çok konuşulan başlıklarından biri haline geldi. Bir NBA şampiyonu, dokuz kez All-Star, dokuz kez All-NBA seçimi ve iki kez MVP ödülü sahibi olan Antetokounmpo, ligin güç dengelerini tek başına değiştirebilecek kapasitede. 12 yıldır Bucks forması giyen yıldız, Milwaukee'yi Doğu Konferansı'nda sürekli bir şampiyonluk adayı haline getirdi.Ancak son yıllarda takım ciddi bir düşüş yaşadı; üst üste üç sezonda ilk turda elenmek, organizasyon içinde memnuniyetsizliği artırdı. Yaz döneminde, söylentilere göre Giannis'in ailesioyuncunun da geleceğini sorguladığı bildirildi.Tüm bu spekülasyonlara rağmen Antetokounmpo yaz boyunca Bucks'ta kalma kararı aldı ve önümüzdeki sezonlara umutla bakıyor. Myles Turner, Kyle Kuzma ve Bobby Portis gibi takım arkadaşlarıyla birlikte playoff başarısına yeniden ulaşabileceklerine inanıyor. Ayrıca üç yıl ve 174 milyon dolarlık mevcut sözleşmesini bozma niyeti bulunmadığı da belirtiliyor.