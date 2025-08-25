Haber Tarihi: 25 Ağustos 2025 11:52 - Güncelleme Tarihi: 25 Ağustos 2025 11:52

YKS'de kaç kişi üniversiteye yerleşti? YÖK 2025

2025 YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla beraber "2025 YKS'de kaç kişi üniversiteye yerleşti? sorusu araştırma konusu oldu. İlk yerleştirmede yerleşme hakkı elde edemeyen adaylar ek tercih için istatistikleri araştırıyor. İşte tüm ayrıntılar...

YKS'de kaç kişi üniversiteye yerleşti? YÖK 2025
YKS sonucu 25 Ağustos 2025 Pazartesi günü sabah saatlerinde ÖSYM tarafından açıklandı. Ardından üniversitelere kaç kişinin yerleştiği merak konusu oldu.

Geçen yıl ilk tercihlerde 987 binin üzerinde adayın yerleştirmesi yapılırken bu yılki ilk tercihlerde kaç adayın kayıt olduğu arama motorlarında en çok araştırılan konulardan biri oldu.

2025 YKS'DE KAÇ KİŞİ ÜNİVERSİTEYE YERLEŞTİ?

YKS'de tercih yapanların kaçının üniversiteye yerleştiği hakkında ÖSYM'den henüz açıklama gelmedi.

Ancak YKS yerleştirme sonuçlarına ilişkin YÖK Başkanı Erol Özvar açıklama yaptı. Buna göre, Devlet üniversitelerindeki toplam kontenjanların yüzde 99'u doldu.

Önlisans kontenjanlarının tamamı; başarı sırası barajı olan Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık ve Hukuk programları doldu.

Erol Özvar sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada güncel istatistikleri paylaştı;

"Sevgili adaylarımız, 2025 YKS yerleştirme sonuçları belli oldu. ÖSYM'nin https://ykssonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilirsiniz.

Devlet üniversitelerinde toplam kontenjanların yüzde 99'u, ön lisans kontenjanlarının ise tamamı doldu.

Devlet üniversitelerinin başarı sırası barajı olan Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık ve Hukuk programlarının tamamı doldu. Mühendislik programlarında doluluk oranı yüzde 97'yi aşarken, öğretmenlik programlarında yüzde 95 olarak gerçekleşti.

Yükseköğretim sisteminde istihdam odaklı başlattığımız dönüşüm kapsamında hayata geçirdiğimiz yapay zekâya, yeşil dönüşüme, sağlık ve tarımda dijital teknolojilere dayalı programlara adaylarımız büyük teveccüh gösterdi. 3'ü lisans, 24'ü ön lisans olmak üzere bu yıl ilk kez açtığımız 27 programda tek bir kontenjan bile boş kalmadı.

Tüm gençlerimizi kutlar, sonuçların hayırlı olmasını dilerim."
