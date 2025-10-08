08 Ekim
Jorge Jesus'tan Fenerbahçe ve Mourinho açıklaması!

Al Nassr teknik direktörü Jorge Jesus, hem Benfica - Porto derbisini değerlendirdi hem de Jose Mourinho'nun Benfica'ya dönüşü hakkında görüşlerini paylaştı.

calendar 08 Ekim 2025 12:42
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Jorge Jesus'tan Fenerbahçe ve Mourinho açıklaması!
Al Nassr teknik direktörü Jorge Jesus, Portekiz'de düzenlenen Portugal Football Globes töreninde basının sorularını yanıtladı. Tecrübeli çalıştırıcı, hem Benfica–Porto derbisini değerlendirdi hem de Jose Mourinho'nun Benfica'ya dönüşü hakkında görüşlerini paylaştı.

"TAKTİK OLARAK ÇOK KAPALI BİR MAÇTI"

Jorge Jesus, geçtiğimiz hafta oynanan Porto–Benfica karşılaşmasının futbolseverler açısından sıkıcı bulunabileceğini, ancak kendisinin farklı bir açıdan değerlendirdiğini söyledi:



"Bana göre taktiksel olarak çok kapalı bir maçtı. Bireysel yaratıcılıktan çok, taktiksel yaratıcılığın ön planda olduğu bir oyundu. Ben futbolu farklı bir gözle görüyorum ve bu yüzden maçtan çok keyif aldım."

 Karşılaşma golsüz sona ermiş, her iki taraf da birbirine üstünlük kurmakta zorlanmıştı.

"FENERBAHÇE'DEN AYRILMASI ONUN İÇİN DAHA İYİ OLDU" 

Jorge Jesus, Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Benfica'nın başına geçen José Mourinho hakkında da konuştu:

"Benfica Avrupa'nın en büyük kulüplerinden biri. Mourinho, Fenerbahçe'yi çalıştırıyordu ve bu değişikliğin onun için daha iyi olduğunu düşünüyorum. Bu dönüş benim için sürpriz olmadı."

  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
