Jorge Jesus'tan Fenerbahçe ve Mourinho açıklaması!

Al Nassr teknik direktörü Jorge Jesus, Portekiz'de düzenlenen Portugal Football Globes töreninde basının sorularını yanıtladı. Tecrübeli çalıştırıcı, hem Benfica–Porto derbisini değerlendirdi hem de Jose Mourinho'nun Benfica'ya dönüşü hakkında görüşlerini paylaştı.



"TAKTİK OLARAK ÇOK KAPALI BİR MAÇTI"



Jorge Jesus, geçtiğimiz hafta oynanan Porto–Benfica karşılaşmasının futbolseverler açısından sıkıcı bulunabileceğini, ancak kendisinin farklı bir açıdan değerlendirdiğini söyledi:

Karşılaşma golsüz sona ermiş, her iki taraf da birbirine üstünlük kurmakta zorlanmıştı.Jorge Jesus, Fenerbahçe 'den ayrıldıktan sonra Benfica'nın başına geçen José Mourinho hakkında da konuştu: