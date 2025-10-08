Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı, FIBA Eurocup J Grubu ilk hafta maçında 9 Ekim Perşembe günü Polonya'nın Enea Gorzow takımına konuk olacak.
AJP Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, TSİ 20.00'de başlayacak.
Siyah-beyazlı takımın grubunda Enea Gorzow'un yanı sıra Fransız ekibi Charnay Basket ve Yunan temsilcisi Athinaikos Qualco yer alıyor.
Beşiktaş BOA, Enea Gorzow deplasmanına çıkıyor!
Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı, deplasmanda Enea Gorzow ile karşılaşacak.
Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı, FIBA Eurocup J Grubu ilk hafta maçında 9 Ekim Perşembe günü Polonya'nın Enea Gorzow takımına konuk olacak.
