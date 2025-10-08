08 Ekim
Swaziland-Angola
16:00
08 Ekim
Moritius-Kamerun
16:00
08 Ekim
Etiyopya-Gine Bissau
16:00
08 Ekim
Komor Adl.-Madagaskar
19:00
08 Ekim
Orta Afrika Cumhuriyeti-Gana
19:00
08 Ekim
Çad-Mali
19:00
08 Ekim
Sierra Leone-Burkina Faso
19:00
08 Ekim
Tanzanya-Zambia
22:00
08 Ekim
Niger-Kongo
22:00
08 Ekim
Umman-Katar
18:00
08 Ekim
Endonezya-Suudi Arabistan
20:15

calendar 08 Ekim 2025 13:50
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Savaşın gölgesinde futbol: Shakhtar Donetsk
Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Shakhtar Donetsk, Rusya - Ukrayna savaşının ortasında var olma mücadelesi veriyor.

Rusya'nın geçtiğimiz cumartesi gecesi Lviv başta olmak üzere Ukrayna'nın birçok bölgesine başlattığı füze ve drone saldırılarında 5 kişi hayatını kaybederken, onlarca kişinin yaralanmıştı.

Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Shakhtar Donetsk ise pazar günü NZ Cherkasy'ya 4-1'lik skorla mağlup olmuş ve bu sezon ligde ilk yenilgisini almıştı.


Arda Turan, bu maçın ardından yaptığı açıklamada, "Ukrayna halkı savaşı bahane etmeden yaşamlarını sürdürmeye çalışıyorlar. Biz buraya geldiğimizde savaşı bir bahane olarak sunarsak, bu yaşama bir saygısızlık etmiş oluruz. Ama kolay bir gece değildi. Zaman zaman sığınağa indik, oyuncularımızın üstüne örtmek zorunda kaldık. İlk defa yaşayanlar var. Kolay değildi. Biz de elimizden gelenin en iyisini yapmak zorundayız. Şampiyon olmak istiyorsak maçtan sonra bahaneleri değil nasıl daha iyi olabilirizi konuşup hatalarımızı kabul etmek zorundayız. Bugün iyi oynamadık. Doğruları yapmadık. Ama savaş futbolla kıyaslanmayacak kadar önemli bir şey" diye konuştu.

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
