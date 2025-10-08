Savaşın gölgesinde futbol: Shakhtar Donetsk

Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Shakhtar Donetsk, Rusya - Ukrayna savaşının ortasında var olma mücadelesi veriyor.
Rusya'nın geçtiğimiz cumartesi gecesi Lviv başta olmak üzere Ukrayna'nın birçok bölgesine başlattığı füze ve drone saldırılarında 5 kişi hayatını kaybederken, onlarca kişinin yaralanmıştı.
Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Shakhtar Donetsk ise pazar günü NZ Cherkasy'ya 4-1'lik skorla mağlup olmuş ve bu sezon ligde ilk yenilgisini almıştı.
Arda Turan, bu maçın ardından yaptığı açıklamada, "Ukrayna halkı savaşı bahane etmeden yaşamlarını sürdürmeye çalışıyorlar. Biz buraya geldiğimizde savaşı bir bahane olarak sunarsak, bu yaşama bir saygısızlık etmiş oluruz. Ama kolay bir gece değildi. Zaman zaman sığınağa indik, oyuncularımızın üstüne örtmek zorunda kaldık. İlk defa yaşayanlar var. Kolay değildi. Biz de elimizden gelenin en iyisini yapmak zorundayız. Şampiyon olmak istiyorsak maçtan sonra bahaneleri değil nasıl daha iyi olabilirizi konuşup hatalarımızı kabul etmek zorundayız. Bugün iyi oynamadık. Doğruları yapmadık. Ama savaş futbolla kıyaslanmayacak kadar önemli bir şey" diye konuştu.
