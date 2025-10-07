Wojciech Szczesny'nin hedefi Şampiyonlar Ligi!

Barcelona'nın kalecisi Wojciech Szczesny, Katalan ekibi ile Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak istediğini söyledi.

calendar 07 Ekim 2025 14:22
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Wojciech Szczesny'nin hedefi Şampiyonlar Ligi!
Geçen yıl futbolu bırakmasının ardından Barcelona'nın teklifiyle futbola geri dönen Wojciech Szczesny, Katalan ekibindeki hedefini açıkladı.

Polonyalı file bekçisi, Barcelona ile Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak istediğini dile getirdi.

Szczesny, "Ben bir Barcelona oyuncusuyum ve Şampiyonlar Ligi'ni kazanmayı düşünmeden sezona başlayamam! Bu çok doğal ama kazanamasam bile kariyerimde bir eksik olmayacak." ifadelerini kullandı.

Barcelona ile geçen sezon sezon sonuna kadar sözleşme imzalayan 35 yaşındaki file bekçisi, sezonun bitmesinin ardından iki yıllık yeni kontrat imzalamıştı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.