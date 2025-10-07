Wojciech Szczesny'nin hedefi Şampiyonlar Ligi!

Geçen yıl futbolu bırakmasının ardından Barcelona'nın teklifiyle futbola geri dönen Wojciech Szczesny, Katalan ekibindeki hedefini açıkladı.



Polonyalı file bekçisi, Barcelona ile Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak istediğini dile getirdi.



Szczesny, "Ben bir Barcelona oyuncusuyum ve Şampiyonlar Ligi'ni kazanmayı düşünmeden sezona başlayamam! Bu çok doğal ama kazanamasam bile kariyerimde bir eksik olmayacak." ifadelerini kullandı.



Barcelona ile geçen sezon sezon sonuna kadar sözleşme imzalayan 35 yaşındaki file bekçisi, sezonun bitmesinin ardından iki yıllık yeni kontrat imzalamıştı.



