Hande Baladın: 'Sezonu umarım başladığımız gibi tamamlarız'

2025 Voleybol Kadınlar Şampiyonlar Kupası'nı, VakıfBank'ı 3-2 yenen Fenerbahçe Medicana kazandı.
Şampiyonluk sayısını 6'ya yükselten Sarı-lacivertliler, kupayı en fazla kazanan takım ünvanını tek başına ele geçirdi.
Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden olan ve Sarı-lacivertli formayla ilk resmi maçına çıkan Hande Baladın karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa değerlendirmelerde bulundu.
Hande Baladın, sezona kupayla başladıklarını ifade ederek, "Sezona çok güzel başlangıç yaptık. Daha yeni toparlandık. O yüzden maçın başından sonuna kadar takım oyununu görmek çok güzel hissettirdi. Bu takım neler yapabileceğini gösterdi. Her birimiz fiziksel olarak çok hazır değiliz ama takım oyunu ortaya koyarak çok güzel şampiyonluk kazandık. Çok mutluyum. Umarım devamında da bütün kupaları evimize getireceğiz. Maçın başından sonuna kadar taraftarlarımızın tüm enerjilerini hissettik. Hepsine çok teşekkür ediyoruz. Her maçımızda bu desteği görmek istiyoruz. Atmosfer çok güzeldi. Hepsini teşekkürler." ifadelerini kullandı.
