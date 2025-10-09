08 Ekim
Swaziland-Angola
2-2
08 Ekim
Moritius-Kamerun
0-2
08 Ekim
Etiyopya-Gine Bissau
1-0
08 Ekim
Komor Adl.-Madagaskar
1-2
08 Ekim
Orta Afrika Cumhuriyeti-Gana
0-5
08 Ekim
Çad-Mali
0-2
08 Ekim
Sierra Leone-Burkina Faso
0-1
08 Ekim
Tanzanya-Zambia
0-1
08 Ekim
Niger-Kongo
3-1
08 Ekim
Umman-Katar
0-0
08 Ekim
Endonezya-Suudi Arabistan
2-3

Hande Baladın: "Sezonu umarım başladığımız gibi tamamlarız"

Fenerbahçe Medicana'nın yeni transferi Hande Baladın, kupa zaferinin ardından konuştu.

calendar 08 Ekim 2025 22:57 | Son Güncelleme Tarihi: 09 Ekim 2025 00:21
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
2025 Voleybol Kadınlar Şampiyonlar Kupası'nı, VakıfBank'ı 3-2 yenen Fenerbahçe Medicana kazandı.

Şampiyonluk sayısını 6'ya yükselten Sarı-lacivertliler, kupayı en fazla kazanan takım ünvanını tek başına ele geçirdi.

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden olan ve Sarı-lacivertli formayla ilk resmi maçına çıkan Hande Baladın karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa değerlendirmelerde bulundu.


Hande Baladın, sezona kupayla başladıklarını ifade ederek, "Sezona çok güzel başlangıç yaptık. Daha yeni toparlandık. O yüzden maçın başından sonuna kadar takım oyununu görmek çok güzel hissettirdi. Bu takım neler yapabileceğini gösterdi. Her birimiz fiziksel olarak çok hazır değiliz ama takım oyunu ortaya koyarak çok güzel şampiyonluk kazandık. Çok mutluyum. Umarım devamında da bütün kupaları evimize getireceğiz. Maçın başından sonuna kadar taraftarlarımızın tüm enerjilerini hissettik. Hepsine çok teşekkür ediyoruz. Her maçımızda bu desteği görmek istiyoruz. Atmosfer çok güzeldi. Hepsini teşekkürler." ifadelerini kullandı.

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
