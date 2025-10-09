Marcello Abbondanza: 'Oyuncularımı tebrik ediyorum'

2025 Voleybol Kadınlar Şampiyonlar Kupası'nı, VakıfBank'ı 3-2 yenen Fenerbahçe Medicana kazandı.Kupa zaferinin ardından Fenerbahçe Medicana'nın başantrenörü Marcello Abbondanza, açıklamalarda bulundu."Kızlarla gurur duymamız gerekir. Gerçekten ortaya bir karakter koyduk. 2-0'dan geri döndük ve küçük detaylarda ve kırılma noktalarında üstün gelmeyi başardık. Hepsine teşekkür ediyorum ve gurur duyuyorum. Sezona çok güzel başladık. Kazanarak kupaya ulaştık ama çalışmaya devam edeceğiz. Çok zor lig olacak. Bu sene rakiplerimiz de çok güçlü. Biz de elimizden geleni yapacağız. Benim için inanılmaz bir atmosfer. Taraftarlar takımın bir parçası. Her maçımıza bekliyoruz. Yanımızda olmaya devam etsinler. Güzel enerji alıyoruz."