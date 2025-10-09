08 Ekim
Swaziland-Angola
2-2
08 Ekim
Moritius-Kamerun
0-2
08 Ekim
Etiyopya-Gine Bissau
1-0
08 Ekim
Komor Adl.-Madagaskar
1-2
08 Ekim
Orta Afrika Cumhuriyeti-Gana
0-5
08 Ekim
Çad-Mali
0-2
08 Ekim
Sierra Leone-Burkina Faso
0-1
08 Ekim
Tanzanya-Zambia
0-1
08 Ekim
Niger-Kongo
3-1
08 Ekim
Umman-Katar
0-0
08 Ekim
Endonezya-Suudi Arabistan
2-3

Marcello Abbondanza: "Oyuncularımı tebrik ediyorum"

Fenerbahçe Medicana'nın başantrenörü Marcello Abbondanza, Şampiyonlar Kupası zaferinin ardından açıklamalarda bulundu.

calendar 09 Ekim 2025 00:17 | Son Güncelleme Tarihi: 09 Ekim 2025 00:18
Haber: Sporx.com
Marcello Abbondanza: 'Oyuncularımı tebrik ediyorum'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



2025 Voleybol Kadınlar Şampiyonlar Kupası'nı, VakıfBank'ı 3-2 yenen Fenerbahçe Medicana kazandı.

Kupa zaferinin ardından Fenerbahçe Medicana'nın başantrenörü Marcello Abbondanza, açıklamalarda bulundu.

İşte Marcello Abbondanza açıklamaları şu şekilde:


"Kızlarla gurur duymamız gerekir. Gerçekten ortaya bir karakter koyduk. 2-0'dan geri döndük ve küçük detaylarda ve kırılma noktalarında üstün gelmeyi başardık. Hepsine teşekkür ediyorum ve gurur duyuyorum. Sezona çok güzel başladık. Kazanarak kupaya ulaştık ama çalışmaya devam edeceğiz.  Çok zor lig olacak. Bu sene rakiplerimiz de çok güçlü. Biz de elimizden geleni yapacağız. Benim için inanılmaz bir atmosfer. Taraftarlar takımın bir parçası. Her maçımıza bekliyoruz. Yanımızda olmaya devam etsinler. Güzel enerji alıyoruz."

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.