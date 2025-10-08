08 Ekim
Swaziland-Angola
2-2
08 Ekim
Moritius-Kamerun
0-2
08 Ekim
Etiyopya-Gine Bissau
1-0
08 Ekim
Komor Adl.-Madagaskar
1-2
08 Ekim
Orta Afrika Cumhuriyeti-Gana
0-5
08 Ekim
Çad-Mali
0-2
08 Ekim
Sierra Leone-Burkina Faso
0-1
08 Ekim
Tanzanya-Zambia
0-0DA
08 Ekim
Niger-Kongo
1-0DA
08 Ekim
Umman-Katar
0-0
08 Ekim
Endonezya-Suudi Arabistan
2-3

Bahçeşehir Koleji'nden EuroCup'ta 2'de 2!

EuroCup'ın 2. haftasında Bahçeşehir Koleji, sahasında Umana Reyer'i 93-74 mağlup etti.

calendar 08 Ekim 2025 22:36
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Bahçeşehir Koleji'nden EuroCup'ta 2'de 2!




EuroCup A Grubu ikinci hafta maçında Bahçeşehir Koleji, konuk ettiği İtalya'nın Umana Reyer takımını 93-74 yendi.

Bahçeşehir Koleji, bu sonuçla grupta 2'de 2 yaptı. Umana Reyer ise ikinci yenilgisini yaşadı.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Milivoje Jovcic (Sırbistan), Kristaps Konstantinovs (Letonya), Christian Theis (Almanya)

Bahçeşehir Koleji: Mitchell 6, Flynn 16, Ponitka 7, Williams 16, Hale 13, Homesley 3, Koprivica 15, İsmet Akpınar, Cavanaugh 10, Kenan Sipahi 2, Furkan Haltalı, Göktuğ Baş 5

Umana Reyer: Cole 14, Horton 4, Parks, Wiltjer 11, Valentine 6, Tessitori 9, Lever 1, Candi, Bowman 11, Wheatle 2, Nikolic 13, Nicolao 3

1. Periyot: 25-15

Devre: 46-43

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
