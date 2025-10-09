08 Ekim
Swaziland-Angola
2-2
08 Ekim
Moritius-Kamerun
0-2
08 Ekim
Etiyopya-Gine Bissau
1-0
08 Ekim
Komor Adl.-Madagaskar
1-2
08 Ekim
Orta Afrika Cumhuriyeti-Gana
0-5
08 Ekim
Çad-Mali
0-2
08 Ekim
Sierra Leone-Burkina Faso
0-1
08 Ekim
Tanzanya-Zambia
0-1
08 Ekim
Niger-Kongo
3-1
08 Ekim
Umman-Katar
0-0
08 Ekim
Endonezya-Suudi Arabistan
2-3

Aslı Kalaç: "Mükemmel bir dönüş sergiledik"

Fenerbahçe Medicana'da Aslı Kalaç, kupa zaferinin ardından konuştu.

calendar 09 Ekim 2025 00:06
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Fenerbahce.org
Aslı Kalaç: 'Mükemmel bir dönüş sergiledik'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

2025 Voleybol Kadınlar Şampiyonlar Kupası'nı, VakıfBank'ı 3-2 yenen Fenerbahçe Medicana kazandı.

Mücadelenin ardından sarı-lacivertli kulübün oyuncusu Aslı Kalaç, açıklamalarda bulundu.

İşte Aslı Kalaç'ın açıklamaları şu şekilde:

"2-0'dan geri geldik. Sezonun ilk maçı. İlk maçlar her zaman zordur. Takım olarak, bireysel olarak hala hazır değiliz. Çok yeni toplandık. Çok iyi bir takım oyunu ortaya koyduk. Herkes takım için elinden geleni yaptı. Eksik olanları takım olarak kapattık. Mükemmel bir dönüş sergiledik. Sezonun ilk kupasını aldık. Çok mutluyum. Taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum. İnanılmaz bir atmosfer yarattılar."

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.