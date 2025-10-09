Aslı Kalaç: 'Mükemmel bir dönüş sergiledik'

2025 Voleybol Kadınlar Şampiyonlar Kupası'nı, VakıfBank'ı 3-2 yenen Fenerbahçe Medicana kazandı.



Mücadelenin ardından sarı-lacivertli kulübün oyuncusu Aslı Kalaç, açıklamalarda bulundu.



İşte Aslı Kalaç'ın açıklamaları şu şekilde:



"2-0'dan geri geldik. Sezonun ilk maçı. İlk maçlar her zaman zordur. Takım olarak, bireysel olarak hala hazır değiliz. Çok yeni toplandık. Çok iyi bir takım oyunu ortaya koyduk. Herkes takım için elinden geleni yaptı. Eksik olanları takım olarak kapattık. Mükemmel bir dönüş sergiledik. Sezonun ilk kupasını aldık. Çok mutluyum. Taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum. İnanılmaz bir atmosfer yarattılar."



