08 Ekim
Swaziland-Angola
2-2
08 Ekim
Moritius-Kamerun
0-2
08 Ekim
Etiyopya-Gine Bissau
1-0
08 Ekim
Komor Adl.-Madagaskar
1-2
08 Ekim
Orta Afrika Cumhuriyeti-Gana
0-5
08 Ekim
Çad-Mali
0-2
08 Ekim
Sierra Leone-Burkina Faso
0-1
08 Ekim
Tanzanya-Zambia
0-0DA
08 Ekim
Niger-Kongo
1-0DA
08 Ekim
Umman-Katar
0-0
08 Ekim
Endonezya-Suudi Arabistan
2-3

Şampiyonlar Kupası'nın MVP'si Melissa Vargas!

Fenerbahçe Medicana'nın pasör çaprazı Vargas, kupanın 2025'teki en değerli oyuncusu seçildi.

calendar 08 Ekim 2025 22:48
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Şampiyonlar Kupası'nın MVP'si Melissa Vargas!
2025 Voleybol Kadınlar AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nın şampiyonu Fenerbahçe Medicana, kupasını aldı.

Ankara Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ardından kupa töreni düzenlendi.

Kupayı 6. kez müzesine götüren sarı-lacivertli oyuncular, törende "Şampiyon Fenerbahçe" yazan tişörtler giydi.


Fenerbahçe Medicana'nın pasör çaprazı Melissa Vargas, kupanın 2025'teki en değerli oyuncusu seçildi.

VakıfBank oyuncularına ikincilik, Fenerbahçeli oyunculara da şampiyonluk madalyalarının verilmesi sonrası kupa takdimine geçildi.

Sarı-lacivertli oyunculara kupayı, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ verdi. Voleybolcular, aralarına katılan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran ile beraber kupayı kaldırdı.

Fenerbahçe Medicana'nın oyuncuları ve teknik heyeti büyük coşku yaşadı. Oyuncular, kupayla taraftarları selamladı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
