Galatasaray, Şampiyonlar Ligi için istiyor: Loyola

Kış transfer dönemine güçlü bir şekilde girmek isteyen Galatasaray , aradığı mücadeleci orta saha oyuncusunu Güney Amerika'da buldu.

Sarı-Kırmızılılar, Şili ekibi Independiente forması giyen Felipe Loyola için yeniden girişimlere başladı.

BURUK'UN RAPORUYLA HAREKETE GEÇİLDİ

Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda çalışmalara başlayan Galatasaray yönetimi, 24 yaşındaki Şilili futbolcu için yeniden harekete geçti. Mücadele gücü ve dinamizmiyle dikkat çeken Loyola, Okan Buruk'un kadroda görmek istediği isimler arasında ilk sıralarda yer alıyor.

RESMİ TEKLİF HAZIRLIĞI

Edinilen bilgilere göre Galatasaray, ocak ayında yapılacak ara transfer döneminde Felipe Loyola için kulübüne yeni bir teklif sunmaya hazırlanıyor. Daha önce de gündeme gelen Loyola için bu kez daha ciddi bir adım atılması bekleniyor.

DEVLER LİGİ ETKİSİ

Galatasaray'da transfer planlaması büyük oranda Şampiyonlar Ligi'ndeki duruma göre şekillenecek. Eğer Sarı-Kırmızılı ekip Devler Ligi'nde bir üst tura kalmayı başarırsa, Başkan Dursun Özbek en az iki takviye yapılması talimatını verdi. Bu kapsamda Felipe Loyola transferi öncelikli gündem maddesi haline geldi.

Transfer operasyonunun başına Abdullah Kavukcu getirilirken, sürecin menajer George Gardi ile birlikte yürütüldüğü belirtildi.

PİYASA DEĞERİ 9 MİLYON EURO

Transfermarkt verilerine göre Felipe Loyola'nın güncel piyasa değeri 9 milyon Euro. Bu sezon Independiente formasıyla dikkat çeken bir performans sergileyen Loyola, çıktığı 37 maçta 7 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.

1.80 boyundaki Şilili orta sahanın kulübüyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2028'e kadar devam ediyor. Bu da Galatasaray'ın transferde zorlu bir pazarlık süreciyle karşı karşıya kalabileceği anlamına geliyor.

G.SARAY'DAN GÜNEY AMERİKA'YA YAKIN TAKİP

Sarı-Kırmızılılar, geçtiğimiz yıllarda da Güney Amerika'dan yaptığı transferlerle önemli katkılar almıştı. Felipe Loyola hamlesi de bu stratejinin bir devamı olarak görülüyor. Yönetim, hem geleceğe yatırım yapacak hem de mevcut rekabete katkı sağlayacak bir isim olarak Loyola'ya sıcak bakıyor.