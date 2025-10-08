08 Ekim
Swaziland-Angola
16:00
08 Ekim
Moritius-Kamerun
16:00
08 Ekim
Etiyopya-Gine Bissau
16:00
08 Ekim
Komor Adl.-Madagaskar
19:00
08 Ekim
Orta Afrika Cumhuriyeti-Gana
19:00
08 Ekim
Çad-Mali
19:00
08 Ekim
Sierra Leone-Burkina Faso
19:00
08 Ekim
Tanzanya-Zambia
22:00
08 Ekim
Niger-Kongo
22:00
08 Ekim
Umman-Katar
18:00
08 Ekim
Endonezya-Suudi Arabistan
20:15

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi için istiyor: Loyola

Teknik direktör Okan Buruk'un isteğiyle orta sahaya takviye planlayan Galatasaray, Independiente'nin Şilili yıldızı Felipe Loyola'yı yeniden gündemine aldı. Sarı-Kırmızılılar, ocak ayında oyuncu için resmi teklif yapmaya hazırlanıyor.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi için istiyor: Loyola
Kış transfer dönemine güçlü bir şekilde girmek isteyen Galatasaray, aradığı mücadeleci orta saha oyuncusunu Güney Amerika'da buldu.
 
Sarı-Kırmızılılar, Şili ekibi Independiente forması giyen Felipe Loyola için yeniden girişimlere başladı.
 
BURUK'UN RAPORUYLA HAREKETE GEÇİLDİ
 
Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda çalışmalara başlayan Galatasaray yönetimi, 24 yaşındaki Şilili futbolcu için yeniden harekete geçti. Mücadele gücü ve dinamizmiyle dikkat çeken Loyola, Okan Buruk'un kadroda görmek istediği isimler arasında ilk sıralarda yer alıyor.
 
 
RESMİ TEKLİF HAZIRLIĞI
 
Edinilen bilgilere göre Galatasaray, ocak ayında yapılacak ara transfer döneminde Felipe Loyola için kulübüne yeni bir teklif sunmaya hazırlanıyor. Daha önce de gündeme gelen Loyola için bu kez daha ciddi bir adım atılması bekleniyor.
 
DEVLER LİGİ ETKİSİ
 
Galatasaray'da transfer planlaması büyük oranda Şampiyonlar Ligi'ndeki duruma göre şekillenecek. Eğer Sarı-Kırmızılı ekip Devler Ligi'nde bir üst tura kalmayı başarırsa, Başkan Dursun Özbek en az iki takviye yapılması talimatını verdi. Bu kapsamda Felipe Loyola transferi öncelikli gündem maddesi haline geldi.
 
Transfer operasyonunun başına Abdullah Kavukcu getirilirken, sürecin menajer George Gardi ile birlikte yürütüldüğü belirtildi.
 
 
PİYASA DEĞERİ 9 MİLYON EURO
 
Transfermarkt verilerine göre Felipe Loyola'nın güncel piyasa değeri 9 milyon Euro. Bu sezon Independiente formasıyla dikkat çeken bir performans sergileyen Loyola, çıktığı 37 maçta 7 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.
 
1.80 boyundaki Şilili orta sahanın kulübüyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2028'e kadar devam ediyor. Bu da Galatasaray'ın transferde zorlu bir pazarlık süreciyle karşı karşıya kalabileceği anlamına geliyor.
 
 
G.SARAY'DAN GÜNEY AMERİKA'YA YAKIN TAKİP
 
Sarı-Kırmızılılar, geçtiğimiz yıllarda da Güney Amerika'dan yaptığı transferlerle önemli katkılar almıştı. Felipe Loyola hamlesi de bu stratejinin bir devamı olarak görülüyor. Yönetim, hem geleceğe yatırım yapacak hem de mevcut rekabete katkı sağlayacak bir isim olarak Loyola'ya sıcak bakıyor.
 
Ocak ayı transfer döneminde Galatasaray taraftarını heyecanlandıracak gelişmelerin yaşanması bekleniyor.
