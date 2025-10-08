08 Ekim
Swaziland-Angola
2-2
08 Ekim
Moritius-Kamerun
0-2
08 Ekim
Etiyopya-Gine Bissau
1-0
08 Ekim
Komor Adl.-Madagaskar
1-2
08 Ekim
Orta Afrika Cumhuriyeti-Gana
0-5
08 Ekim
Çad-Mali
0-2
08 Ekim
Sierra Leone-Burkina Faso
0-1
08 Ekim
Tanzanya-Zambia
0-0DA
08 Ekim
Niger-Kongo
1-0DA
08 Ekim
Umman-Katar
0-0
08 Ekim
Endonezya-Suudi Arabistan
2-3

Ahmet Çalık'ın anısına spor tesisi açıldı

Trafik kazasında hayatını kaybeden Ahmet Çalık'ın adının verildiği spor tesisi açıldı.

calendar 08 Ekim 2025 22:33
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Ahmet Çalık'ın anısına spor tesisi açıldı
Konya'da Selçuklu Belediyesi tarafından Konya Spor Lisesine kazandırılan ve merhum Ahmet Çalık'ın isminin yaşatılacağı kapalı spor salonu ve suni çim sahanın açılışı, düzenlenen törenle gerçekleştirildi.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, törende yaptığı konuşmada, gurur verici bir spor yatırımının açılışını yaptıklarını söyledi.

Ahmet Çalık'ın Türk futbolunun örnek isimlerinden biri olduğunu aktaran Pekyatırmacı, "Sahadaki başarılarının yanı sıra efendiliği, çalışkanlığı ve mütevazılığıyla da gönüllerimizde taht kurmuş merhum Ahmet Çalık'ın adını kapalı spor salonumuzda yaşatacağız. Ahmet Çalık, yalnızca sporcu kimliğiyle değil karakteriyle, duruşuyla ve gençlerimize örnek olan kişiliğiyle daima hatırlanacaktır. Onun adı, bu tesiste yetişecek genç sporcularla geleceğe taşınacak." diye konuştu.


- Yatırımın maliyeti 96 milyon lira

Pekyatırmacı, Konya Spor Lisesi Ahmet Çalık Kapalı Spor Salonu ve Suni Çim Saha'nın 9 bin 877 metrekare arsa üzerinde modern bir spor kompleksi olduğunu belirterek, "Kapalı spor salonumuz, bodrum ve zemin kattan oluşmaktadır. Bodrum katta 4 farklı branşa hizmet edecek salonlar yer alırken zemin katta ise hentbol sahası ölçeğinde ana salon, 176 kişilik tribün, 2 soyunma odası, öğretmen odaları ve diğer sosyal alanlar bulunmaktadır. Ayrıca 24 çarpı 44 metre ölçülerinde modern bir suni çim saha da kompleksimize dahil edilmiştir. Bu yatırımımızın güncel maliyeti 96 milyon 361 bin lira olarak gerçekleşmiştir." ifadelerini kullandı.

Çalık'ın dayısı Erkan Tarhan ise gurur ve hüznü bir arada yaşadıklarını dile getirerek, tesisi kazandıranlara teşekkür etti.

Açılış programına, Konya Valisi İbrahim Akın, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Ahmet Çalık'ın kardeşi Fatih Emir Çalık, kuzeni Bülent Eskioğlu, Konya İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit ile okul idarecileri, öğretmen ve öğrenciler de katıldı.

Ahmet Çalık, 11 Ocak 2022'de Konya'dan Ankara'ya dönerken geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirmişti.

Çalık'ın kullandığı otomobil, Ankara-Niğde otoyolunda seyir halindeyken, Gölbaşı Hacılar mevkisinde kontrolden çıkıp şarampole devrilmişti.

