Fenerbahçe Avrupa Ligi fikstürü 2025: Fenerbahçe maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ne 3. eleme turundan katılmıştı. Ancak takım, play-off'larda Benfica'ya karşı kaybederek Avrupa Ligi'ne gitti. Lig'de henüz iki maça çıkan temsilcimiz, 6 mücadelede daha yer alacak. 1 yenilgi, 1 galibiytle Fenerbahçe Avrupa Ligi puan durumunda 20. sırada yer alıyor. Peki, UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe maçları ne zaman?

Avrupa Ligi maçları TRT 1 ekranlarından canlı aktarılıyor.

3. Hafta

23 Ekim / Fenerbahçe - Stuttgart (19:45)

4. Hafta

6 Kasım / FC Viktoria Plzen - Fenerbahçe (23:00)

5. Hafta

27 Kasım / Fenerbahçe - Ferençvaroş (20:45)

6. Hafta

11 Aralık / SK Brann - Fenerbahçe (23:00)

7. Hafta

22 Ocak / Fenerbahçe - Aston Villa (20:45)

8. Hafta

29 Ocak / Fotbal Club FCSB - Fenerbahçe (23:00)

Sarı-lacivertli takım Şampiyonlar Ligi 3. eleme turundan rekabete başlamıştı. İlk olarak Feyenoord ile karşılaşan temsilcimiz 2-1 yenik ayrılmıştı. Ancak rövanş karşılaşmasında ise kazanan taraf 5-2 skorla Fenerbahçe oldu ve adını play-off'lara yazdırdı.

Play-off ilk karşılşamasında Fenerbahçe, Benfica'yı konuk etti, maç 0-0 berabere tamamlandı. İkinci maç da 1-0 Benfica üstünlüğü ile noktalandı. Böylece temsilcimiz Şampiyonlar Ligi'ne veda ederek Avrupa Ligi'ne adını yazdırdı.

Fenerbahçe Avrupa Ligi'ne lig aşamasından dahil oldu. İlk haftada Dinamo Zagreb'e konuk oldu. Mücadele 3-1 ev sahibi takımın galibiyeti ile tamamlandı. 2. hafta maçı Fenerbahçe evinde Nice'e karşı gerçekleşti. Karşılaşma 2-1 sarı-lacivertli takımın kazanmasıyla noktalandı.