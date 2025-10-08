-
Sporx
-
Aktüel Haberler
-
Fenerbahçe Avrupa Ligi fikstürü 2025: Fenerbahçe maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Haber Tarihi: 08 Ekim 2025 10:56 -
Güncelleme Tarihi:
08 Ekim 2025 10:56
Fenerbahçe Avrupa Ligi fikstürü 2025: Fenerbahçe maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe; Dinamo Zagreb, Aston Villa, Ferencvaros, Victoria Plzen, Nice, FCSB, Stuttgart ve Brann ile eşleşti. Sarı-lacivertli ekip, Dinamo Zagreb ile gerçekleştirdiği oyunda 3-1 mağlup olurken Nice müsabakasından ise 2-1 galip ayrıldı. Taraftarlar Fenerbahçe Avrupa Ligi maç takvimine odaklandı. İşte, Fenerbahçe fikstürü...
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ne 3. eleme turundan katılmıştı. Ancak takım, play-off'larda Benfica'ya karşı kaybederek Avrupa Ligi'ne gitti. Lig'de henüz iki maça çıkan temsilcimiz, 6 mücadelede daha yer alacak. 1 yenilgi, 1 galibiytle Fenerbahçe Avrupa Ligi puan durumunda 20. sırada yer alıyor. Peki, UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe maçları ne zaman?
FENERBAHÇE AVRUPA LİGİ FİKSTÜRÜ
Avrupa Ligi maçları TRT 1 ekranlarından canlı aktarılıyor.
3. Hafta
23 Ekim / Fenerbahçe - Stuttgart (19:45)
4. Hafta
6 Kasım / FC Viktoria Plzen - Fenerbahçe (23:00)
5. Hafta
27 Kasım / Fenerbahçe - Ferençvaroş (20:45)
6. Hafta
11 Aralık / SK Brann - Fenerbahçe (23:00)
7. Hafta
22 Ocak / Fenerbahçe - Aston Villa (20:45)
8. Hafta
29 Ocak / Fotbal Club FCSB - Fenerbahçe (23:00)
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEN AVRUPA LİGİ'NE
Sarı-lacivertli takım Şampiyonlar Ligi 3. eleme turundan rekabete başlamıştı. İlk olarak Feyenoord ile karşılaşan temsilcimiz 2-1 yenik ayrılmıştı. Ancak rövanş karşılaşmasında ise kazanan taraf 5-2 skorla Fenerbahçe oldu ve adını play-off'lara yazdırdı.
Play-off ilk karşılşamasında Fenerbahçe, Benfica'yı konuk etti, maç 0-0 berabere tamamlandı. İkinci maç da 1-0 Benfica üstünlüğü ile noktalandı. Böylece temsilcimiz Şampiyonlar Ligi'ne veda ederek Avrupa Ligi'ne adını yazdırdı.
Fenerbahçe Avrupa Ligi'ne lig aşamasından dahil oldu. İlk haftada Dinamo Zagreb'e konuk oldu. Mücadele 3-1 ev sahibi takımın galibiyeti ile tamamlandı. 2. hafta maçı Fenerbahçe evinde Nice'e karşı gerçekleşti. Karşılaşma 2-1 sarı-lacivertli takımın kazanmasıyla noktalandı.
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Daha fazla göster
SON HABERLER
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
7
-
8
-
9
-
10
-
11
-
12
-
13
-
14
-
15
-
16
-
17
-
18
-
19
-
20
-
21
-
22
-
23
-
24
-
25
-
26
-
27
-
28
-
29
-
30
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler
kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak
için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi
inceleyebilirsiniz.
Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.