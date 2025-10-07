Öğretmenler Günü ne zaman? 5 Ekim ile 24 Kasım Öğretmenler Günü farkı nedir?

Nesilleri yetiştiren öğretmenlere adanmış 24 Kasım, Öğretmenler Günü olarak her sene kutlanıyor. Bu tarih, Mustafa Kemal Atatürk'ün ''Başöğrtmenliği'' kabul ettiği tarihtir. 1981 yılında Kenan Evren tarafından Öğretmenler Günü olarak ilan edildi. Peki, 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü nedir, 24 Kasım ile farkı nedir?

24 Kasım Öğretmenler Günü, 2025 yılında Pazartesi gününe denk geliyor. Bu tarihte okullarda öğretmenlere emekleri ve çabaları için teşekkür etmek adına çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Panel, sempozyum, söyleşi, şiir-resim-anı-fotoğraf gibi alanlarda yarışmalar düzenlenecek.



Öğretmenler Günü olan 24 Kasım resmi tatiller arasında bulunmuyor. Bu tarihte öğretmenler normal çalışma düzenine devam ediyor.

5 Ekim günü kutlanan Dünya Öğretmenler Günü, 30 Temmuz 1993 tarihindeki NESCO 27. Genel Konferansı kararıyla 1994 yılından itibaren kutlanıyor. 5 Ekim, ILO ile UNESCO'nun "Öğretmenlerin Statüsü Tavsiyesi" isimli tavsiye kararının imzalanmasının yıl dönümüdür.

24 Kasım Öğretmenler Günü ise, Mustafa Kemal Atatürk'ün Millet Mektepleri'nin ''Başöğretmenliği''ni kabul ettiği tarihtir. Bu tarihin, 1981'de Öğretmenler Günü şeklinde kutlamasına karar verildi.

Öğretmenler Günü, her ülkede farklı tarihlerde kutlanabilir.