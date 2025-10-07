Haber Tarihi: 07 Ekim 2025 15:00 - Güncelleme Tarihi: 07 Ekim 2025 15:00

Öğretmenler Günü ne zaman? 5 Ekim ile 24 Kasım Öğretmenler Günü farkı nedir?

Öğretmenler Günü, dünyanın çeşitli yerlerinde farklı tarihlerde kutlanıyor. Türkiye'de her 24 Kasım Öğretmenler Günü olarak coşku ile karşılanırken, 5 Ekim günü ise Dünya Öğretmenler Günü'dür. Ülkemizde bu tarih 1981 yılından bu yana öğretmenlere adanmıştır. İşte, 5 Ekim ile 24 Kasım arasındaki fark...

Öğretmenler Günü ne zaman? 5 Ekim ile 24 Kasım Öğretmenler Günü farkı nedir?
Abone Ol
Nesilleri yetiştiren öğretmenlere adanmış 24 Kasım, Öğretmenler Günü olarak her sene kutlanıyor. Bu tarih, Mustafa Kemal Atatürk'ün ''Başöğrtmenliği'' kabul ettiği tarihtir. 1981 yılında Kenan Evren tarafından Öğretmenler Günü olarak ilan edildi. Peki, 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü nedir, 24 Kasım ile farkı nedir?

ÖĞRETMENLER GÜNÜ NE ZAMANA DENK GELİYOR?

24 Kasım Öğretmenler Günü, 2025 yılında Pazartesi gününe denk geliyor. Bu tarihte okullarda öğretmenlere emekleri ve çabaları için teşekkür etmek adına çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Panel, sempozyum, söyleşi, şiir-resim-anı-fotoğraf gibi alanlarda yarışmalar düzenlenecek.

24 KASIM TATİL Mİ?

Öğretmenler Günü olan 24 Kasım resmi tatiller arasında bulunmuyor. Bu tarihte öğretmenler normal çalışma düzenine devam ediyor.

5 EKİM İLE 24 KASIM FARKI NEDİR?

5 Ekim günü kutlanan Dünya Öğretmenler Günü, 30 Temmuz 1993 tarihindeki NESCO 27. Genel Konferansı kararıyla 1994 yılından itibaren kutlanıyor. 5 Ekim, ILO ile UNESCO'nun "Öğretmenlerin Statüsü Tavsiyesi" isimli tavsiye kararının imzalanmasının yıl dönümüdür.

24 Kasım Öğretmenler Günü ise, Mustafa Kemal Atatürk'ün Millet Mektepleri'nin ''Başöğretmenliği''ni kabul ettiği tarihtir. Bu tarihin, 1981'de Öğretmenler Günü şeklinde kutlamasına karar verildi.

Öğretmenler Günü, her ülkede farklı tarihlerde kutlanabilir.
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Süper Lig'de ayrılık: Emre Belözoğlu Antalyaspor Süper Lig'de ayrılık: Emre Belözoğlu
Arda Güler'den Ferdi Kadıoğlu'na mesaj Fenerbahçe Arda Güler'den Ferdi Kadıoğlu'na mesaj
Göztepe'de milli sevinç Göztepe Göztepe'de milli sevinç
2026 FIFA Dünya Kupası bilet fiyatlarındaki artış dikkati çekiyor Dünya Futbolu 2026 FIFA Dünya Kupası bilet fiyatlarındaki artış dikkati çekiyor
Antonio Cassano'dan Rafael Leao'ya eleştiri! Milan Antonio Cassano'dan Rafael Leao'ya eleştiri!
A Milli Takım'ın Gürcistan maçı için öncelikli bilet satışı başladı Milli Takım A Milli Takım'ın Gürcistan maçı için öncelikli bilet satışı başladı
Roma'dan Zeki Çelik'e yeni sözleşme! Roma Roma'dan Zeki Çelik'e yeni sözleşme!
Turkcell Süper Kupa 2025 maçı ne zaman? Süper Kupa eşleşmeleri Gündem Turkcell Süper Kupa 2025 maçı ne zaman? Süper Kupa eşleşmeleri
Pascal Nouma'dan Hagi itirafı! Beşiktaş Pascal Nouma'dan Hagi itirafı!
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Son 5 penaltıyı kurtardı: Inter peşinde!
2
Avrupa futbolunda bir ilk: UEFA, kıta dışı maçlara onay verdi
3
Ertuğrul Doğan: "Uğurcan Çakır transferinde paranın hepsi gelmedi"
4
Galatasaray'da Icardi toplantısı: Fiziksel durum ve tavırlar
5
Galatasaray'da stopere dört aday
6
Can Uzun için 80 milyon euro!
7
İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan derbi için kural hatası ve hakem yorumu!

SON HABERLER

Sporx Anasayfasına Dön
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.