08 Ekim
Swaziland-Angola
16:00
08 Ekim
Moritius-Kamerun
16:00
08 Ekim
Etiyopya-Gine Bissau
16:00
08 Ekim
Komor Adl.-Madagaskar
19:00
08 Ekim
Orta Afrika Cumhuriyeti-Gana
19:00
08 Ekim
Çad-Mali
19:00
08 Ekim
Sierra Leone-Burkina Faso
19:00
08 Ekim
Tanzanya-Zambia
22:00
08 Ekim
Niger-Kongo
22:00
08 Ekim
Umman-Katar
18:00
08 Ekim
Endonezya-Suudi Arabistan
20:15

Altay zorlu periyoda girdi!

Altay, önümüzdeki 4 haftada zirve yarışındaki takımlarla kozlarını paylaşacak.

08 Ekim 2025 14:26
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta çıktığı 5 müsabakada 2 puan toplayarak düşme hattından kurtulamayan Altay, önümüzdeki 4 haftada zirve yarışı veren takımlarla rakip olacak.

Grupta 13'üncü basamakta yer alan siyah-beyazlılar, cumartesi günü evinde 9 puanlı 7'nci sıradaki Söke 1970 ile karşı karşıya gelecek. a

Altay, bir sonraki hafta yine 9 puan toplayan 6'ncı sırada yer alan Tire 2021 FK'ya konuk olacak.

Ligde 8'inci haftada derbide 13 puanlı zirve ortağı Karşıyaka'yı ağırlayacak Altay, daha sonra ise 10 puanı bulunan 3'üncü sıradaki Kütahyaspor'la deplasmanda kozlarını paylaşacak. Altay zorlu periyotta toplayacağı puanlarla üst sıralara tırmanmayı hedefliyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
