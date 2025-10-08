08 Ekim
Swaziland-Angola
2-2
08 Ekim
Moritius-Kamerun
0-2
08 Ekim
Etiyopya-Gine Bissau
1-0
08 Ekim
Komor Adl.-Madagaskar
19:00
08 Ekim
Orta Afrika Cumhuriyeti-Gana
19:00
08 Ekim
Çad-Mali
19:00
08 Ekim
Sierra Leone-Burkina Faso
19:00
08 Ekim
Tanzanya-Zambia
22:00
08 Ekim
Niger-Kongo
22:00
08 Ekim
Umman-Katar
0-012'
08 Ekim
Endonezya-Suudi Arabistan
20:15

Karşıyaka'da Onur yetişmiyor

Karşıyaka, genç yıldızı Onur İnan'dan İzmir Çoruhlu FK maçında da yararlanamayacak.

calendar 08 Ekim 2025 17:20
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta zirve ortağı olan Karşıyaka, pazar günü Atatürk Stadı'nda İzmir Çoruhlu FK'yla oynanacak maçta genç yıldız adayı Onur İnan'dan yine yararlanamayacak.

Ligde son olarak Eskişehir Anadolu'yla golsüz berabere kalarak ilk puan kaybını yaşayan Kaf-Kaf'ta ter idmanında sakatlanıp kadrodan çıkarılan Onur forma giyemedi. Bu sezon ilk kez 20 yaşındaki genç orta sahası olmadan sahaya çıkan yeşil-kırmızılı ekip ilk defa skor üretemedi.

Onur İnan'ın MR'ının çekileceği ve son durumunun belli olacağı bildirildi.

Ağrılarının devam ettiği öğrenilen, antrenmana çıkamayan Onur'un İzmir Çoruhlu FK önünde forma giyemeyeceği açıklandı. Onur İnan'ın ne kadar sahalardan uzak kalacağı MR sonrası netlik kazanacak. Ligde ilk hafta Afyonspor ağlarını sarsarak skora eşitlik getiren Onur, ikinci haftada Kütahyaspor'a attığı müthiş frikik golüyle takımını galibiyete taşımıştı.

 Reklam 
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
